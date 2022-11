Explotó la interna en América TV: Ángel de Brito cruzó con todo a Flor de la V

La interna en América TV explotó con el fuerte cruce en Twitter que protagonizaron Flor de la V y Ángel de Brito.

En las últimas horas explotó la interna en América TV con el fuerte cruce que tuvieron en redes sociales Ángel de Brito y Flor de la V. "Voy a hablar libre como nadie. INCLUSO de Flor de la V", adelantó el conductor de LAM, molesto con las críticas de la presentadora de Intrusos, con quien comparte señal en el Grupo América.

El regreso de Gran Hermano a la pantalla chica argentina generó que buena parte de los programas de espectáculos se volcaran a hablar prácticamente todos los días de lo que ocurre en la casa más famosa del país. Pero también trajo polémicas tanto por lo que sucede en el interior de GH como con las determinaciones que toman desde la producción del ciclo.

Una de las más críticas con todo esto es Flor de la V, que en el comienzo de la emisión de Intrusos también aprovechó para disparar contra los programas que hablan del reality del canal de ViacomCBS. "Presten atención a cuál es la bajada de línea de Telefe, porque tienen satélites", empezó picante la conductora.

"Como el único satélite que me mueve a mí es América, yo trabajo para América así que la verdad... Libre como el viento, puedo decir lo que se me canta porque no tengo nada con nadie", agregó durísima Flor de la V. Quien recogió el guante fue nada menos que Ángel de Brito, que no dudó en salir a responderle con todo a su colega.

El conductor de LAM compartió un recorte de las palabras de Flor de la V y escribió: "Esta noche, voy a hablar libre como nadie. INCLUSO de Flor de la V. Los espero en #LAM". Pero eso no fue todo, porque también le respondió a un tuitero que aseguró que la presentadora de Intrusos estaba indignada con Gran Hermano pero cuando vio que De Brito le sacaba jugo en su programa, quiso entrevistar a cualquiera que esté relacionado con el reality.

"Eso es porque lo hacemos mejor que todos. TODOS LOS DÍAS, no solo cuando tengo al eliminado", agregó muy picante el periodista de LAM. De esta forma se instaló nuevamente la polémica en América TV.

Las declaraciones de "El Wandi" cuando entró a Gran Hermano

"Averiguamos por dónde meternos y esta es una entrada muy potable. Así que vamos a intentarlo. Bueno gente, la casa de Gran Hermano está ahí. Vamos a subirnos acá. No lo voy a negar, estoy un poco ansioso", comentó el influencer en un video que compartió en sus redes, a modo de retrato de los minutos previos de su ingreso a la casa de GH. Una vez trepado en la pared del patio, cerró: "Acabamos de trepar por ahí. ¿Quieren ver la casa de Gran Hermano? La van a ver. El Wandi, papá. ¿Qué hago? ¿Les tiro la remera? No se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Vinimos para romper. Tiro la remera y me tengo que ir rajando".