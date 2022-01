Explotaron los memes por la nueva cara de Viviana Canosa

Viviana Canosa apareció en fotos con una cara completamente diferente y las redes sociales se llenaron de memes.

Viviana Canosa se convirtió en tendencia en las redes sociales tras haber publicado una serie de selfies que llamaron la atención de todos los internautas: en todas aparece con la cara diferente, con un filtro completamente exacerbado en su rostro. Al instante, se armó un debate enorme y las redes se llenaron de memes.

Viviana se sacó estas fotos mientras estaba disfrutando sus vacaciones y las subió a su cuenta de Instagram. Algunas, de cuerpo entero o plano medio, como una en la que aparece tomando mate mientras sostiene un libro, les hicieron pensar a sus seguidores que podría tratarse de un filtro. Pero otros primeros planos, mucho más detallados, despertaron dudas sobre si se habrá sometido a cirugías estéticas.

Junto a una de las imágenes, publicó un texto expresando su felicidad por su presente laboral: “El lunes 10 de enero firmé con A24. Gracias, ¡feliz! E poder de la palabra. Volver en mi nueva versión y darles lo mejor de mí. Los amo”.

Historia subida por Viviana Canosa a su cuenta de Instagram.

El misterio todavía no se resolvió y, al ver su propio nombre en tendencias en Twitter, la conductora se mostró sorprendida y se preguntó qué fue lo que ocurrió. “Gracias a ustedes, aunque no sé bien por qué”, escribió junto a una captura de pantalla de la plataforma. Por ahora, no dio ninguna explicación al respecto.

Los memes en Twitter por la cara de Viviana Canosa

La reacción de Luis Novaresio por el posteo antivacunas de Viviana Canosa sobre Novak Djokovic

Canosa también publicó en sus historias de Instagram un posteo del medio español El País sobre Novak Djokovic, quien ganó una batalla judicial contra el gobierno de Australia y fue liberado después de haber querido entrar al país sin vacunarse contra el coronavirus.

“Tu libertad extiende la mía, la de todos. La libertad es ante todo un hecho social. Casate conmigo pibe”, escribió ella. Ante esto, Luis Novaresio hizo un posteo en su Instagram, sumamente indignado por la postura de Viviana. “En serio, pensalo 10 segundos. ¿Te parece que da, persona grande, postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio. Pensalo”, expresó.

“Te sacaste la muela del juicio o te hiciste las tetas, te embocaron anestesia y antibióticos de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque”, escribió en otra de sus historias. “Hablás con tono de Milstein y Mariano Moreno y actuás en realidad como el Doctor Cureta y Olmedo en Costa Pobre”, cerró Novaresio.