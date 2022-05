Explosivo reclamo de Flor Vigna a Nico Occhiato en Telefe: "Siempre fue así"

Flor Vigna y Nico Occhiato tuvieron un fuerte cruce en PH Podemos Hablar. La modelo y conductora le hizo un duro reproche a su exnovio en plena transmisión de Telefe y se vivió un tenso momento.

En la transmisión del pasado sábado 14 de mayo, Andy recibió la visita de varios invitados de renombre: Ofelia Fernández, Luis Novaresio, Matías Camisani, Vigna y Occhiato. Sin embargo, estos últimos dos se llevaron las miradas de los televidentes luego de la picante discusión que mantuvieron durante el ciclo.

Pese a que ambos conducirán próximamente El Último Pasajero, Kusnetzoff hizo una consulta que terminó en una situación polémica. "¿Se puede ser amigos de un ex?", consultó. El actor, conductor y productor de TV tomó distancia y lanzó un tajante comentario: "Nosotros hoy no somos amigos, nos tocó trabajar juntos ahora". Por su parte, su colega indicó: "En realidad en el 2020 nos habían ofrecido lo mismo".

"Terminamos la relación hace un año, un poco más, y nos cruzábamos en algún evento, pero no teníamos relación de amistad y hoy tampoco llega a serlo. Hay algo muy fuerte que pasa cuando no existe una traición, una infidelidad en una pareja. Flor era mi familia, yo hablaba más con ella que con mi familia, nos confesábamos todo y nos potenciábamos", agregó Nico, a modo de reflexión, y con elogios para su ex.

Por su parte, Vigna indicó que fue posible "la separación" y que fue la "relación más larga" que tuvo. Por lo tanto, "el dolor estaba, pero se pudo solucionar igual". En aquel momento, Andy Kusnetzoff intervino y citó la frase de un escritor: "Gabriel Rolón dice a veces el amor no alcanza...". Frente a esto, la bailarina expresó: "Puede ser, pasa que nos costó entenderlo".

Pese a que no pudieron continuar la relación, la modelo nacida en el barrio porteño de Floresta le deseó lo mejor para su vida: "Me pasa que me alegro de que a él le vaya bien, lo veo productor, con sus amigos, su familia. Y agregó: "Lo mismo de mi lado, que me animé a muchos sueños que no me animaba, y me hizo un ave fénix que no lo hubiese podido lograr de otra manera".

El picante comentario de Flor Vigna contra Nico Occhiato en PH Podemos Hablar

De todas formas, y pese a los elogios que hubo hacia Nico Occhiato, Flor Vigna le reclamó que su ex fue el más determinante a la hora de terminar con la relación: "Yo lo veía a Nico re seguro, siempre fue así él. Fue el que más decidió. Nico me dejó siete veces, él estaba muy curtido ya". Frente a semejante comentario, el hombre de 29 años se defendió de la crítica y le aclaró: "Siete no, capaz sí fui el que tomaba la decisión pero de algo que era evidente, y teníamos formas distintas de percibir la vida y la pareja en un punto, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos".

Asimismo, y en un tenso momento que se vivió en el estudio de Telefe, Occhiato le indicó a Flor: "Por ahí era yo el que tomaba la iniciativa, de decir esto no está funcionado, aunque yo también lloraba y la pasaba mal, pero había que tomar la decisión".

El picante comentario de Sabrina Rojas sobre Flor Vigna

Sabrina Rojas, ex pareja de Luciano Castro, fue consultada por uno de los noteros de Socios del Espectáculo sobre cómo ve a Flor Vigna como madrastra de sus hijos. "Y bueno, ahora está haciendo un poco ese papel. Cuando está con mis hijos es así”, respondió la estrella de la obra teatral Desnudos.

"Es muy simple. Luciano iba con Flor (Vigna). Tuvimos un almuerzo, pero nunca lo hablamos. Después surgió la posibilidad de que Espe fuera y se encontraron allá", enunció la actriz sobre el supuesto conflicto de que se habló en los medios porque López llevó a los hijos de Castro y Rojas a un recital. Y cerró: "Luciano le estaba agradeciendo al Tucu que haya llevado a los nenes. Siempre lo ponen en el lugar de malo a Luciano, como que está retando a alguien. Él es vehemente". Rojas y Castro han demostrado llevar adelante un buen vínculo desde hicieron pública su separación, así como dejaron ver una buena adaptación tras ponerse nuevamente en pareja con sus actuales novios.