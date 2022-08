Explosiva chicana de Rafael Ferro a Benjamín Vicuña y Laurita Fernández: "Me bajo"

Rafael Ferro opinó sobre los rumores que indican mala onda entre Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, sus compañeros en la obra teatral El método Grönholm.

No todo es glamour en la Avenida Corrientes: corren los rumores de una supuesta enemistad entre Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, protagonistas del estreno teatral El método Grönholm, quienes no se habrían encontrado en sintonía para trabajar juntos. Con la polémica ardiendo, el actor Rafael Ferro -coprotagonista de la obra- rompió el silencio con un tajante mensaje y un afilado comentario para sus pares.

Ferro, Fernández y Vicuña se mostraron juntos y de buen humor durante un móvil con Intrusos (América TV) donde buscaron poner fin a las teorías que indican rispideces en el elenco. Cuando el cronista les preguntó si actuaban la buena química, Ferro soltó un picantísimo "un poco". Acto seguido, Laurita Fernández negó que esto fuera así, entre risas nerviosas. "Hay que saber dialogar. Es fundamental la buena onda", sumó Vicuña.

No conforme con su afilado comentario, Ferro lanzó un tajante comentario en referencia a las suposiciones de conflictos entre sus compañeros: "A esta altura, con el recorrido que tengo, si me llevo mal con alguien me bajo de una obra. Si me llevo muy mal con alguien me bajo". Tras las declaraciones del popular actor de televisión y teatro, Vicuña confesó que sus compañeros "le hacen bullying" por sus ritos previos a entrar a escena.

Días atrás, Yanina Latorre habló del supuesto conflicto que se estaría cocinando entre los miembros del elenco: "La función va de miércoles a domingo y en el teatro no estarían las cosas tan bien con todo el elenco. Simplemente hay mala onda entre todos”. “Si les preguntas a todos los actores, incluido Benjamín, qué pasa, nadie te puede decir nada puntual. No hay piel, no hay química. No hubo una pelea, ni una discusión, lo van a negar, no hay onda, no fluye, es raro el ambiente, hay como un clima tenso”, agregó la polémica angelita.

De qué trata El método Grönholm

"Cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo de una multinacional tecnológica se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí no hay ni entrevistador ni entrevistadora, sino que poco a poco deberán descubrir quién es realmente quién", reza la sinopsis oficial de la obra dirigida por Ciro Zorzoli. Un dato no menor es que se trata de la segunda adaptación del material, que ya se vio en el año 2007, en una versión protagonizada por Gabriel Goity, Alejandra Flechner, Jorge Suárez y Martín Seefeld.