Explosiva amenaza de Melody Luz en El Hotel de los Famosos: "Ya está"

Melody Luz lanzó una fuerte amenaza en El Hotel de los Famosos y causó conmoción entre los televidentes de El Trece. Qué pasó con la novia de Alex Caniggia.

Son horas sumamente complicadas en El Hotel de los Famosos. En las últimas horas, Melody Luz expuso un malestar personal y lanzó una explosiva amenaza contra el programa de El Trece, por lo que se generó un gran revuelo entre los participantes del reality.

El conflicto se generó en la transmisión del pasado miércoles 25 de mayo, cuando ingresaron nueve participantes que habían quedado eliminados: Milita Bora, Silvina Luna, Mónica Farro, Pato Galván, Walter Queijeiro, Matilda Blanco, "El Turco" García, "El Pato" Galván y Lissa Vera. Todos ellos competirán por uno de los tres lugares que hay disponibles en el hotel. Como consecuencia de esto, Melody estalló de furia.

La bailarina, quien se puso de novia con Alex Caniggia durante su participación en el certamen, quedó absolutamente enojada con la decisión de la producción de El Trece y rápidamente disparó: "No ya está, yo renuncio. No hay chances". Incluso, se quejó porque consideró que hay poco espacio en el hotel: "Sí chicos, no hay lugar".

Mientras otros de sus compañeros y compañeras también manifestaban malestar por el giro que dio el reality, Melody expresó: "No, a mí no me gusta nada. La venimos bancando acá. Ellos están súper renovados, por algo se fueron y no me cabe la verdad. No sé de qué va, pero no me va...".

Asimismo, la pareja de Alex enfrentó a los famosos que volvieron a ingresar y concluyó, con mucha ironía: "Para eso nos íbamos antes así después volvíamos".

Rumores de embarazo de Melody Luz tras estar con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

Melody Luz despertó fuertes rumores de embarazo en El Hotel de los Famosos (El Trece). En los últimos días, la bailarina fue atendida por médicos por náuseas y malestares. Gabriel Oliveri, gerente del reality, rompió el silencio en medio de las especulaciones y confirmó que las posibilidades existen, ya que la pareja mantuvo relaciones recientemente.

“Yo escuché que hay rumores de embarazo. La realidad es que el ejercicio para que eso ocurra lo están haciendo, todo el tiempo”, expresó Oliveri en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez). Si esto llegara a ocurrir, explicó que es la producción la que tomará una decisión al respecto. “Sé que la producción se ocupa de que ellos tengan todos los medios para estar seguros y para cuidarse. Si eso pasara, tendrían que ver qué hacen, porque es algo muy personal”, enfatizó. Aunque varios televidentes creen que su relación es falsa, Oliveri asegura que para él es real y que incluso Caniggia consideró presentarla en su familia.

“Melody y Alex son muy intensos. Yo veo que en las redes no gusta que estén tan pegados todo el día, pero entiendo que eligen estar de a dos también para sobrevivir en el show. Les creo que se quieren y que Alex se la va a presentar a Mariana Nannis, su mamá”, finalizó. Hasta ahora, no hay novedades oficiales al respecto.