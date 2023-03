Exparticipante de Masterchef ventiló secretos que nadie sabía sobre Telefe: "Nos cagaron"

Una exparticipante de Masterchef explotó de furia contra la producción de Telefe y dejó expuesto hasta al jurado. Quién es y qué pasó mientras se encontraba en el reality show de cocina.

Una exparticipante de Masterchef denunció públicamente a la producción de Telefe en una serie de videos publicados en sus redes sociales. Como ya se le terminó el contrato con el canal, rompió el silencio de manera furiosa y ventiló detalles del reality show de cocina que involucraron hasta al jurado de ese momento.

"Ahora ya se me terminó el contrato y puedo decir toda la verdad y ventilar, escribir al respecto, hacer lo que se me cante", lanzó Luján Martínez Vidal en su cuenta de TikTok, quien participó de la edición 2014 de Masterchef que condujo Mariano Peluffo. Entre otras cosas, lo que más impactó es que haya asegurado que el programa está "arreglado" y habló de la campeona de ese año, Elba Rodríguez.

Por un lado, comenzó hablando de que la plataforma Amazon Prime Video tiene a disposición la edición de Masterchef donde participó y nadie recibe dinero por derechos de imagen. Por otra parte, expuso maltratos por parte de Germán Martitegui, uno de los jurados junto a Donato De Santis y Christophe Krywonis.

"'Luján, querida, se te están quemando los soufflés', me dice Germán, obvio totalmente guionado, pero no, no era que se me quemaban, era que se me bajaban los soufflés. Nos dijeron 'saquen los soufflés ya, que hay que ir a mostrarle a jurado'. Saco los soufflés y me dicen 'ah, no, no, pará, faltan 15 minutos'. Si sabés hacer soufflés, sabés que no esperan, van a la mesa directamente", reveló la exparticipante. Y agregó: "Estaba todo guionado para que obviamente mi soufflé se baje, porque ese día tenía que ir al desafío de eliminación. Y por supuesto que ese día fui al desafío de eliminación y me fui".

Frente a las preguntas de sus seguidores de Tik Tok, Luján Martínez Vidal siguió exponiendo a la producción y a los integrantes del programa, haciendo fuerte hincapié en la ganadora Elba Rodríguez: "Yo diría que fue el producto televisivo que ellos quisieron vender. Si hubiese ganado el elegido del público, claramente, ganaba Coto, Oscar".

En el cierre de su descargo, volvió a arremeter por no cobrar nada al estar en Amazon Prime, aseguró que había favoritismo y ayuda para algunos participantes, ya que "había ciertas personas que no sabían cocinar o no cocinaban, y volvíamos de los breaks y ellos tenían los platos hechos", y culminó: "Cómo nos cagaron de arriba de un puente... Eran cinco años que podían usar nuestra imagen, fue en el 2013 que arrancamos, hacé la cuenta a ver si respetaron el contrato".

Internas en MasterChef: Dolli Irigoyen destrozó a Wanda Nara antes del debut

La chef Dolli Irigoyen disparó un picante comentario sobre Wanda Nara cuando le pidieron un consejo para la debutante conductora de MasterChef. "Es ingobernable", aseveró la experimentada Dolli, que también participó en el jurado de Bake Off con su mirada afilada y su paladar implacable.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), Dolli se pronunció en torno a la empresaria cuando le pidieron un consejo práctico para su mejor desempeño en el reality gastronómico: “Wanda es interesante, divertida y tiene mucho bagaje gastronómico. Creo que puedo darle ningún consejo, Wanda es ingobernable, pero solo esperaría que sea ella misma, que se sienta libre, porque es inteligente y fresca”.

Sobre el aspecto central que deberían tener en cuenta todos los postulantes que quedaron en esta edición del certamen opinó: "Lo más importante es que el plato esté rico. Va a ser super interesante porque se presentó muchísima gente para el casting. Los famosos son famosos, algunos se dan maña y el resto son solo famosos. Pero acá lo interesante, así como fue en Bake Off es que son personas que aman cocinar y practican. Pueden aparecer cosas muy interesantes”.

"Están buenísimos los MasterChef con gente que no es conocida porque le agrega un elemento super interesante. Y el formato argentino tiene un upgrade muy importante y es el más imponente de América Latina", cerró la chef.