Estupor por lo que pasó en el programa de Guido Kaczka en pleno vivo: participante rompió en llanto y pidió abandonar

Una oarticipante rompió en llanto en el programa de Guido Kaczka.

El conductor de The Floor, Guido Kaczka, vivió un insólito momento cuando una participante tuvo una crisis, rompió en llanto y le pidió abandonar el programa de preguntas y respuestas que se trasmite de lunes a viernes en las noches de El Trece.

Ante esta situación, Guido tuvo que interceder rápido para calmar a la concursante que no pudo aguantar los nervios y entre lagrimas quiso irse del show sin participar de uno de los ya clásicos juegos. La escena traspasó la pantalla y llegó a las redes sociales.

Durante el programa, la concursante Mila fue seleccionada al azar para uno de los enfrentamientos del juego en el momento "ramdom" y rápidamente al ver su cara de nervios, Guido Kaczka intervino para calmarla.

"Mila, ¿querías o no? ¿No querías? ¿Querías ser la última?", le preguntó el conductor de The Floor, a lo que la concursante respondió: "Yo ya quería salir". "¿A dónde? ¿Querías abandonar?", repreguntó Guido y en ese instante, la participante se agachó en el lugar y comenzó a llorar.

Al ver la situación, Guido Kaczka intentó consolarla. "Mila, se puede abandonar. No es que hay que ir a un confesionario ni nada, acá te podés mandar a mudar", le explicó el conductor de The Floor y de los 8 Escalones del Millón, mientras ella continuaba llorando en el tablero.

Como la participante seguía compungida, el presentador y una de las figuras de El Trece, agregó: "¿Preferís no jugar o hacer el desafío? Existe la posibilidad de que abandones, cualquiera puede dejar un juego".

Cómo terminó la situación luego del llanto de la participante

Guido Kaczka hizo un último intento por calmarla e intervino ante el pedido de otros integrantes del programa que también querían consolarla: "¡Paren de pedirle que desafíe, no quiere! ¿Te agarraron nervios? Existe la posibilidad de abandonar y elegir quién se queda con tu territorio".

"Me anoté para jugar pero puse nerviosa", aclaró Mila. "Quiero abandonar. Voy a elegir a Eduardo de ‘creadores’ porque cuando más miedo tenía de que me iba a elegir, no lo hizo", explicó la participante de el programa de preguntas y respuestas de El Trece. "Lo que duró me divertí, pero sentí la necesidad de irme, así que lo hice", concluyó la joven una vez fuera del tablero.

“Fuerte el aplauso para Mila, quien sale del juego sin duelar", la despidió el conductor de The Floor y los 8 Escalones del Millón, mientras el resto de los participantes la aplaudió.