Figura de América entrará a la casa de GH.

Gran Hermano Generación Dorada empieza a tomar forma y, mientras crecen las expectativas por esta nueva edición, una figura histórica de América confirmó su participación y sorprendió con revelaciones sobre lo que se viene en la casa más famosa del país.

¿Quién es la figura de América que entrará a la Casa de Gran Hermano?

Se trata de Marcela Tauro, quien anunció que formará parte del ciclo, aunque no como participante. La confirmación llegó al aire de Intrusos, donde la panelista habló con su estilo frontal y dejó en claro cuál será su rol. “Voy a estar en GH, pero yo hago todo, me faltan los cocineros”, bromeó en un primer momento. Sin embargo, enseguida aclaró los tantos y dio detalles concretos de su participación.

“Adentro de la casa voy a estar el 2 de febrero junto a varios periodistas, pero solo por 10 minutos”, explicó Tauro, descartando cualquier posibilidad de encierro o convivencia con los jugadores. De esta manera, dejó en claro que no será parte del reality como concursante, sino que tendrá un rol vinculado al análisis del juego.

En ese sentido, la periodista confirmó que será analista de Gran Hermano Generación Dorada y anticipó algunos nombres que podrían sumarse al debate. “Yo creo que Guercio va a estar en el debate”, deslizó, alimentando las especulaciones sobre el equipo que acompañará esta nueva etapa del programa.

Cambios importantes en la casa de Gran Hermano

Mientras se conocen detalles del staff y los analistas, la producción también avanza con modificaciones en la casa. En las últimas horas, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos al mostrar imágenes desde el interior del predio que marcaron el inicio de una renovación histórica.

A través de sus historias de Instagram, el conductor compartió fotos y videos donde se observa que retiraron la pileta, uno de los elementos más emblemáticos del reality. “Gran Hermano 2026. ¡Chau pileta, gracias por tanto!”, escribió, generando sorpresa y debate entre los seguidores.

Sacaron la pileta de la casa de GH.

Ante la preocupación por el enorme pozo de tierra que quedó en el lugar, Del Moro llevó tranquilidad y adelantó que todo forma parte de un rediseño integral. “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, aseguró, confirmando que Gran Hermano Generación Dorada tendrá una estética y dinámica renovadas.