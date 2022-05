Estos son los invitados para PH: Podemos Hablar del próximo sábado

Te contamos quiénes visitarán a Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar el próximo sábado.

Andy Kusnetzoff volverá a recibir este sábado a cinco celebridades de distintos ámbitos en PH: Podemos Hablar . Periodistas y artistas se reunirán en el ciclo que conduce Andy por Telefe para llevar a cabos los desafíos que propone el presentador, así como también vivir los momentos más emotivos. Entre los invitados se destaca una personalidad que está en boca de todos en los últimos días por una inesperada relación sentimental.

Acostumbrado a recibir todo tipo de visitas, Andy Kusnetzoff sin dudas tendrá a uno de los artistas más buscados de las semanas recientes y que ya pasó por el ciclo de Telefe el año pasado: Rusherking. Es que además del show que pronto brindará en el Luna Park, el cantante de música urbana confirmó recientemente que está en pareja con Eugenia "La China" Suárez y es uno de los famosos más requeridos por los programas de espectáculos, que estarán muy atentos a todo lo que diga el músico de solo 22 años y autor de hits como Además de Mí y Te Mentiría.

Otro cantante y actor que se sumará al programa del sábado será Antonio Birabent. Su colega Agustina Cherri también será parte del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. Por otra parte, en cuanto a los periodistas que fueron invitados a la próxima emisión de PH: Podemos Hablar están Lío Pecoraro y Cristina Pérez, que además de opinar de actualidad sin dudas hablará de su reciente relación con el exdiputado mendocino Luis Petri.

Por qué peligra PH: Podemos Hablar

Desde su regreso a la TV en 2022, los números de Andy no fueron los esperados por parte de la producción del canal de las tres pelotitas. De hecho, El Trece le ganó en varias oportunidades transmitiendo una película. Y como si fuera poco, según indicó "La Pavada" del Diario Crónica, surgió una situación que pone en problemas al presentador de PH.

Por un lado, indicaron que el productor "El Ruso" Slominsky "está realizando un gran trabajo para armar las emisiones del ciclo con invitados poderosos". Y agregaron un dato sorpresivo en el que señalaron que el conductor no tiene un gran ida y vuelta con los famosos: "Le cuesta bastante, más los que ya fueron y los (invitados) que no quieren ir porque Andy Kusnetzoff no tiene el mismo trato".

Pese a que las autoridades de Telefe por el momento no se expresaron de manera oficial sobre Andy, su futuro está en duda por diversos motivos: los próximos resultados del rating del programa, el desempeño del conductor y la relación que lleve con los invitados de PH Podemos Hablar.