Estefi Berardi lanzó una inesperada confesión tras su salida de LAM: "Me decían tucán"

Estefi Berardi contó una situación de bullying que sorprendió a todos. La confesión de la panelista que acaba de anunciar su salida de LAM.

Estefi Berardi realizó una dura declaración tras la escandalosa y repentina salida de LAM, el programa de espectáculos conducido por Ángel De Brito en América TV. La periodista de espectáculos reveló una situación de bullying que despertó todo tipo de reacciones. "Siempre lo cuento", indicó.

En el programa Mañanísima de Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, donde mantiene su rol como panelista, Berardi relató una situación dolorosa post salida de LAM pero que no vivió allí, sino en su etapa del secundario. "Yo me operé la nariz, siempre lo cuento. Tenía este hueso que se me sobresalía apenitas e hice que me lo limaran", dijo en primera instancia sobre el hecho de bullying.

"Tenía compañeros que me decían tucán y a mí me hacía re mal. Era horrible, me afectaba", reveló lamentándose. Frente al relato de la periodista de 32 años, Carmen Barbieri la chicaneó. "Bueno tucán, vamos a...", lanzó amagando a cambiar de tema mientras se reía.

A pesar de esto, Berardi no se mostró enojada y expresó que ya no le molestan ese tipo de comentarios. "Tenía compañeros que me decían tucán y a mí me hacía re mal. Era horrible, me afectaba", sostuvo. En cuanto a su salida abrupta de LAM, no volvió a hablar del tema y ya es cosa del pasado, teniendo en cuenta que se filtró que "no vuelve más" por común acuerdo entre ambas partes.

Ángel de Brito confirmó quién reemplazará a Andrea Taboada y Estefi Berardi en LAM

Ángel de Brito detalló quiénes serán las encargadas de ocupar el lugar en LAM que dejarán vacantes las partidas de Andrea Taboada y Estefanía Berardi. "Vuelven", aseguró el conductor en sus historias de Instagram, donde no dudó en responder las consultas de sus seguidores.

LAM está viviendo una etapa de importantes cambios. Es que en los últimos días dos de sus figuras más destacadas dejaron el programa, aunque cada una por distintos motivos. Mientras Estefanía Berardi se fue para desembarcar en Pasaplatos (El Trece) y apuntó durísima contra Yanina Latorre, Andrea Taboada fue desvinculada tras ocho temporadas en el ciclo que conduce Ángel de Brito. La panelista seguirá su carrera en el canal: será parte de la llegada de Mariana Fabbiani a la señal con DDM.

Instagram de Ángel de Brito

El conductor abrió su ya clásico #ÁngelResponde en sus historias de Instagram, donde contesta las consultas más variadas de sus seguidores, desde cuestiones personales hasta lo que sucede en la farándula. "Podés espoilear las angelitas nuevas?", quiso saber un follower. En primera instancia, De Brito dio una respuesta más general: "Vamos a tener muchas rotativas".

Pero eso no fue todo, porque el presentador de LAM reveló quiénes serán las primeras en ocupar los sillones vacantes. "El lunes se suma Fernanda Iglesias. Viene Fátima Florez una semana. Vuelven muchas exangelitas", develó De Brito. Además, otro usuario le consultó si la ex Gran Hermano Coti Romero estaba entre las posibles nuevas panelistas y la respuesta del conductor fue contundente: "Seguro vendrá".