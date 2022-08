Estefanía Berardi le sacó la careta a Mica Viciconte: "Te insultaba y te decía inútil"

Estefanía Berardi contó la verdad sobre su tormentosa relación con Mica Viciconte: los detalles de su dura experiencia con la influencer.

Estefanía Berardi reveló detalles sobre su conflictiva relación con Mica Viciconte, con quien compartió pantalla en el reality Combate, programa en el que los participantes se enfrentaban a diferentes desafíos físicos. Según contó la panelista, la pasó muy mal durante todo el certamen debido al trato que recibía por parte de la influencer.

Mariano Caprarola, quien está como panelista en reemplazo de "Pampito" y Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magaine), le preguntó a Berardi qué clase de persona es Viciconte en verdad. "¿Cómo es Mica en la vida? Yo la veo como una persona enojada, que sostiene el enojo constantemente", indagó el panelista.

"Yo trabajo en un programa en el que se habla de moda y criticamos la forma de vestir. Ella no está de acuerdo con eso, entonces nos ve y nos hace a un costado. Es 'hola', así con cara de culo. ¿Eso es en la vida diaria y en todos sus trabajos?", agregó Caprarola. En respuesta, Berardi le explicó que la actual pareja de Fabián Cubero es una persona con facetas muy diferentes.

"Cuando se enoja, no te va a dar bola. Ahora, en los trabajos es súper tratable, macanuda, muy divertida, es muy fiel con sus amistades, es una mina fiel que tiene códigos y labura como una loca. Todo eso es buenísimo de Mica", señaló. Además, reveló un detalle clave: que la tiene bloqueada.

Sin embargo, la panelista hizo hincapié en que Viciconte la trató mal en el reality. "Yo la he criticado porque en el juego era muy competitiva y nos trataba re mal en la competencia. Como es muy competitiva, subías mal la liana y te insultaba y te decía que eras una inútil. Ella quería ganar la guita, ganar el premio, y si tenía a alguien en su equipo que jugaba mal, la perjudicaba”, cerró.

El otro descargo de Estefanía Berardi sobre Mica Viciconte

En ocasiones anteriores, Berardi destacó lo mal que la pasó en el certamen por Mica Viciconte. “¿Qué fue lo peor que te cruzaste en Combate?”, le preguntó Ángel de Brito en LAM (América TV). Estefanía contestó sin dudarlo: "Lo peor fue Mica Viciconte. Fue difícil la convivencia con ella. Igual, me llevé bien pero ella es demasiado competitiva y la verdad es que no estás en los Jugos Olímpicos; es un show”.

Al igual que ahora, en aquel entonces Berardi también había destacado que por fuera de las cámaras Mica "es buenísima", pero que no se olvida de cómo la trató en el programa. "Si yo no me dedico a subir la liana es lógico que me va a costar un poco más y que haya una persona que te diga ‘inútil’. Nunca le dije nada porque era mejor llevarse bien con ella", cerró.