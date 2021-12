Esteban Lamothe reveló por qué no se excita cuando graba escenas hot

El actor Esteban Lamothe despejó dudas en uno de los interrogantes que más interesan a los televidentes de las telenovelas: ¿cómo se filman las escenas de sexo en series, películas y telenovelas?

Esteban Lamothe se luce como el Padre Lorenzo en La 1-5/18, telenovela de Polka que se emite en El Trece. En su rol de galán de novela, el actor habló de las escenas de sexo en la ficción y reveló cómo hace para no excitarse. "Le ponemos un trapito al pene o vagina", detalló, explicando en detalle el lado B de los momentos más fogosos de las ficciones.

La revelación se dio en el marco de un juego de preguntas y respuestas en stories de la cuenta de Instagram de Lali González, actriz que forma parte del elenco de La 1-5/18, quien le preguntó al actor una duda que surgió entre los seguidores de la novela. "¿Cómo son las escenas de sexo en la ficción? ¿Están desnudos completamente, se excitan?", le consultó un usuario a la actriz.

Sobre esto, Lamothe contestó de forma categórica: "No, no, no nos excitamos porque le ponemos un trapito al pene o, vagina en su defecto". Y agregó: "Nos protege para que no haya contacto en las mucosas de las zonas genitales".

Con sarcasmo, Lali González le retrucó a Lamothe: "¿Entonces no nos podemos excitar?". Siguiendo su idea anterior, Lamothe argumentó: "No, no, si te excitás...". El galán no llegó a terminar la oración ya que la storie se cortó pero, de todas formas, los usuarios entendieron el concepto del galán de cine, teatro y televisión.

Esteban Lamothe se postuló para hacer de Wado de Pedro

El ministro del Interior, de la Nación Eduardo Wado de Pedro, fue noticia reciente por su doloroso recuerdo de la crisis del 2001. Conmovido por el relato de de Pedro y las fotografías que circularon en los últimos días, un popular galán argentino uso su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje de aliento y postularse para intepretarlo. ¿Se viene la biopic?

El autor de dicha postulación fue ni más ni menos que Esteban Lamothe -actor que participó de la telenovela La 1-5/18 (El Trece)- a quien se lo suele confundir con el ministro del Interior en divertidos memes. "Quisiera ser vos @wadodecorrido", escribió Lamothe junto a una fotografía de Wado siendo atacado por la Policía el día que se salvó de la muerte.

Con mucho humor, desde las redes sociales del ministro tomaron el mensaje con cariño y lo sumaron a su feed de stories. Cabe destacar que en diciembre de 2019, el actor subió una foto de Wado a raíz de los memes que se hicieron por el parecido. "Gracias por los mensajes, voy a darlo todo", tuiteó Lamothe.

Al divertido tuit se sumó el ministro, con una inesperada respuesta para el galán. "Fuerza @estebanlamothe en esta nueva etapa!! Con la situación que nos dejaron es bueno saber que puedo contar con un doble de riesgo", le contestó Wado, iniciando una chistosa amistad virtual entre parecidos.