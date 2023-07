Esteban Lamothe reveló cuál fue su trabajo más extraño: "Toda meada"

El actor de cine, teatro y televisión contó una divertida historia sobre un trabajo que tuvo en un boliche y enmudeció a sus entrevistadores.

El actor Esteban Lamothe se animó a contar una de sus experiencias laborales más extrañas en un boliche al que asistió como presencia y profundizó en los detalles escatológicos de la anécdota, que dejaron sin palabras a sus entrevistadores. "Estaba toda meada", reveló.

Invitado a Sobredosis de TV, Lamothe habló de su carrera como galán de televisión y del fuerte impacto que eso tuvo en su vida, incluida su realidad económica. Aunque contó que gracias a su trabajo en 18 novelas pudo comprarse su casa, admitió que en algunas ocasiones asistió a boliches como figura de presencias. Y puntualmente se refirió a la insólita vez que, tras mostrarse en una fiesta, le pagaron por su trabajo con un asqueroso detalle que jamás se hubiese imaginado.

"He ido a hacer presencias en varios lugares. Ahora van los youtubers y los raperos. Te pagan con toda la plata en una bolsa de supermercado, todo en negro", arrancó contando ante la atenta mirada de "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale, los actuales conductores del clásico magazine de archivo. Segundos después, Lamothe se metió en el barro y arrojó: "Una vez me dieron toda la plata meada. Me llevé los billetes en una bolsa de supermercado y tenía un olor a meo... ¡Estaba toda meada!".

"No sé, le habrá dado bronca de que me llevé tanta plata", cerró el actor de películas como El estudiante, El 5 de talleres y series como El Marginal, Educando a Nina y La 1-5/18. Recientemente, se mostró en un spot con Wado de Pedro que saltó rápidamente a la viralización por el juego de comparación surgido entre el galán y el político.

El revelador encuentro entre Wado de Pedro y Esteban Lamothe

El crossover entre el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro, y el galán de telenovelas Esteban Lamothe subió un nuevo escalón tras la enigmática publicación de un video que los muestra juntos, en el divertido juego de parecidos.

"Hola Wado", pronuncia el ministro del Interior saludando a Lamothe. "¿Cómo andás Esteban?", le responde el actor. Tras esta introducción de cambio de roles, Wado le pregunta a Esteban: "¿Vas a ser candidato o no?". El video termina en un corte y off donde ambos, De Pedro y Lamothe advierten la confusión e insisten en grabar otra toma, esta vez sin caer en la misma situación.