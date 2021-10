Esteban Lamothe alimentó los rumores de separación: “La monogamia no funciona”

El actor se sinceró sobre su manera de ver las relaciones de pareja y sorprendió a todos. Esteban Lamothe habló sobre la monogamia.

Esteban Lamothe se expresó sobre su situación amorosa, en medio de los rumores de crisis con su pareja, Katia Szechtman. El actor se sinceró sobre su manera de concebir las relaciones sexoafectivas y develó algunos detalles sobre su filosofía que llamó la atención de todos.

“Yo veo a los y las adolescentes que se están vinculando de otra manera. Nadie desea solo a su mujer ni a su marido, nadie es de nadie. Y hay algo ahí que hay que cambiar porque digo la monogamia, no funciona”, expresó el artista, en diálogo con Gente, sobre las nuevas maneras de relacionarse que tienen quienes recién entran en el mundo del amor. De esa manera, el actor dejó abierta la posibilidad de que implemente ese tipo de relación en su vida.

En cuanto a su vínculo con su pareja, advirtió que se animan a los cambios y reveló datos inesperados: “Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa”.

Esteban Lamothe y la escolaridad de su hijio

En el mismo reportaje, Esteban Lamothe hizo referencia al colegio donde acude su hijo, uno estatal, y lanzó: “La verdad es que hay colegios privados que son buenos, que tienen una bajada de línea que está buena, o sea, pero también es verdad que en esos colegios los limitas porque sí o sí hay como un perfil de pibes y no queríamos eso con Julieta para Luis”.

“Y también para que vea, para que tenga roce, para que vea otras realidades. No todos los nenes tienen las cosas que tiene él, tampoco es un nene millonario ni mucho menos, pero ahí hay otras realidades también. Yo me crie en una escuela así”, continuó al respecto y cerró: “Yo fui a la única escuela del pueblo, en la que iban todos, el que jugaba al polo, uno que era hijo de un gaucho y vivía en el campo y andaba sin medias en invierno y gente que no tenía qué comer y gente millonaria. Todos en la misma aula”.

En cuanto a cómo evita que su hijo pase demasiado tiempo ante las pantallas, enunció: “Hay una negociación. Se sienta en la mesa, cena conmigo, miramos "Los Simpsons", y a la noche trato de leerle algún libro. Con la pandemia y las grabaciones aflojé con las pretensiones y lo dejé mirar un poco más de pantallas, tenía que leer un montón de escenas para el día siguiente de la tira”.