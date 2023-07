Estalló la polémica: la fuerte acusación que complica a Nicolás Cabré

El actor protagoniza un escándalo que podría dejarlo fuera de un importante proyecto laboral.

Pese a sus esfuerzos por mantener un perfil bajo y mantenerse lejos del mundo del espectáculo, Nicolás Cabré se convirtió en noticia tras protagonizar un terrible escándalo. El famoso actor recibió una fuerte acusación pública que lo pone entre las cuerdas y podría perjudicar su futuro laboral.

Cabré lleva un tiempo alejado de la televisión, sin embargo, sigue desempeñándose como actor en el teatro. Precisamente, ahora está al frente de Me duele una mujer, obra que interpreta junto a Mercedes Funes y Pepe Monje. Sin embargo, salió a la luz una fuerte interna dentro del elenco que tiene al actor como protagonista y que podría dejarlo fuera del proyecto.

El director de la obra, Pablo Guzzetti, hizo un fuerte descargo que fue replicado en redes sociales por el periodista Leo Arias. Sin ir más lejos, en el comunicado se contó una situación protagonizada por Cabré que generó gran tensión en la obra y se hizo un pedido público de disculpas. "La función comenzó con total normalidad, pero a los pocos minutos, el operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido", empezó por decir el director.

Al parecer, el actor amenazó al operador y dejó en claro sus intenciones de irse del escenario. "Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra", habría dicho Cabré. Sin embargo, por este pedido del artista, muchos espectadores no pudieron la obra con claridad y se quejaron.

Finalmente, Guzzetti pidió perdón por la situación y aseguró que no se volvería a repetir. "En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos", sentenció el comunicado.

La fuerte advertencia de La China Suárez a Nicolás Cabré en pleno vivo: "Te infartás"

María Eugenia "La China" Suárez compartió con sus seguidores de Instagram un momento de charla a través de una transmisión en vivo y recibió a Nicolás Cabré como invitado. La actriz de tiras de Cris Morena sumó a su expareja, quien se encontraba con Rufina, la hija que tienen en común desde 2013.

"Somos muy productivos para un vivo nosotros", soltó Cabré entre risas, mientras sorprendía a la audiencia de Instagram ya que nunca se suele mostrar de entrecasa y mucho menos en un vivo en las redes sociales. Rufina y Nicolás aprovecharon la ocasión para saludar a la actriz, quien se encuentra en Brasil debido a un viaje laboral.

Suárez evidenció la obsesión por el orden que tiene el actor de series como Botineras y Son Amores y le indicó que, si viera su habitación, se espantaría demasiado. "Nico, te infartás con el desorden que hay en este cuarto", comentó la protagonista de los filmes Abzurdah y Los Padecientes. Además, la mujer de 31 años le contó a su hija y a Nicolás Cabré algunos detalles de su viaje, como el postre que le ofrecieron en el hotel y el pijama de peluche que se había comprado. "Para la mamá que no madura nunca", se definió entre risas, en alusión a su adquisición de indumentaria.