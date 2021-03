Estalló la interna en TN: Nelson Castro criticó al macrismo y Osvaldo Bazán estalló de furia

Nelson Castro disparó contra el macrismo y Osvaldo Bazán no lo pudo tolerar y saltó en defensa del Gobierno de Mauricio Macri.

Nelson Castro se corrió de su eje, criticó al gobierno de Mauricio Macri y sorprendió con una contundente afirmación: “Juntos por el Cambio y el kirchnerismo son lo mismo”. Inmediatamente, Osvaldo Bazán salió al cruce de su colega y se generó un clima de suma tensión en el piso de TN.

En ese momento, Castro argumentó sus dichos: "Son iguales no porque sean corruptos o no, por tres cosas: primero, porque los dos construyen en base al enemigo". "Cristina necesita un enemigo, Macri también", aseguró el periodista.

"Efectivamente, los dos fracasaron para hacer de la Argentina un país mejor. y tercero, ninguno de los dos esta mostrando capacidad de enmienda", continuó diciendo Castro.

Bazán no pudo tolerar las comparaciones de su colega y le marcó: "Nelson, pero a ver, acabás de decir que en el discurso de Alberto Fernández le habló a los propios, ¿¿Cómo haces para no ponerte en frente de eso?.

"¿Y quéhizo Cambiemos?", se preguntó Nelson por su lado y destacó la constante persecución a la actual vicepresidenta de la Nación: "Cambiemos buscó la figura de Cristina como enemiga. Finalmente, disparó: "El nivel de fracaso que tuvo Cambiemos es muy importante, Osvaldo".

"Económicamente genero un empobrecimiento brutal", sostuvo el conductor de Radio Rivadavia, siguiendo con sus críticas al gobierno de Mauricio Macri. Pero Bazán siguió a la defensiva y le dijo que "ese es el único aspecto que estaba mirando". "Hablemos de libertad y de respeto a la república, ¿no hubo una diferencia entre uno y otro?", se preguntó Osvaldo, intentando salvar a la gestión macrista.

Sin titubear, Castro le marcó que "los que fuimos críticos del macrismo vivieron los trolls del macrismo".

"No llegamos a lo que pasó en el kirchnerismo pero en la esencia de generar la división en Argentina, son lo mismo", admitió el periodista dando por cerrada su teoría y consideró que "no tenemos futuro como país si no buscamos la bisectriz".

Pero el cruce no fue solamente entre Bazán y Castro. El periodista también tuvo diferencias con el Ruso Verea y discutieron sobre esta generalización de que "todos los gobernantes hacen lo mismo". Se produjo un caliente debate en el que Bazán intentó marcar las diferencias entre el kirchnerismo y Cambiemos sobre la concepción del Estado y la República. "Si es todo lo mismo cerremos todo acá. No es lo mismo hacer un sistema de vacunación que denunciarlo. Hay un gobierno nacional que es responsable de esto. Hay una fuerza que dice “salgamos a la calle porque esto no puede pasar”, expresó Bazán.

"El planteo de salir a la calle está más ligado a aprovecharse de esa situación, porque también se salió a la calle por otra cosa. Se nos adueñan de palabras que son de todos. El Estado y la República somos todos: no son ni de Cambiemos la República, ni del Frente de Todos el Estado, cuando dicen 'Estado presente'", fue la respuesta de Verea.

Pero Bazán no se dio por vencido y marcó la contundente diferencia de pensamiento: "No me parece que el concepto de República y de Estado sean igual para las dos fuerzas".