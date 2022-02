Estallaron los memes por el parecido entre La Bomba Tucumana y Jennifer Aniston

Un usuario de Twitter descubrió qué es lo que une a Gladys "La Bomba Tucumana" con Jennifer Aniston y explotaron los memes.

Gladys “La Bomba Tucumana” se volvió viral en las redes sociales tras haber sido comparada con Jennifer Aniston, la estrella de Friends. A pesar de que las dos trabajan en rubros completamente diferentes, Gladys en la industria de la música tropical argentina y Jennifer en Hollywood, los internautas encontraron un gran punto en común entre las dos.

Todo comenzó cuando se difundió una foto de “La Bomba Tucumana” con un look muy particular: el pelo teñido de rubio y con algunos reflejos, alisado y con la raya al costado, como se usaba en la década del 90. A partir de aquella época, Jennifer se convirtió en un ícono de la moda por llevar ese mismo estilo de cabello, tendencia que se mantiene hasta el día de hoy.

El que descubrió el parecido entre las dos fue un usuario de Twitter llamado Leonardo, dueño de la cuenta @guarda_la_moto. “En esta foto Gladys ‘La Bomba Tucumana’ tiene un aire a Jennifer Aniston”, señaló. A los pocos minutos, su tweet se viralizó por toda la plataforma, llenándose de comentarios y likes de internautas.

“Una Jennifer ensablada en Tierra del Fuego, obviamente”, comentó una usuaria. “Para mí también. Es Gladys ‘La Bomba TucumAniston’”, bromeó otra persona más, mientras muchos otros usuarios sugirieron que Gladys debería ir al juego de Los Parecidos, del programa Bienvenidos a Bordo conducido por Guido Kaczka.

“La quiero ver a la Aniston si se puede cantar el mejor cover de I Will Survive”, bromeó un internauta en un tweet, en el que compartió el video de cover que hizo “La Bomba” años atrás. “No, no. Jennifer Aniston se parece a Gladys porque siempre marcó tendencia nuestra reina”, agregó alguien más.

Los memes por el parecido entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Jennifer Aniston

El robo que sufrió “La Bomba Tucumana”: le desvalijaron la casa

Por tercera vez consecutiva, Gladys sufrió un robo en su casa de verano, ubicada en Villa Carlos Paz: alguien entró a su propiedad y se llevó todo. Según la información que dieron los periodistas de Nosotros a la Mañana, los delincuentes sabían que su casa estaba desocupada y la marcaron antes de entrar. Cabe destacar que la casa de la artista queda justo al lado de una comisaría.

“Entraron nuevamente a la casa. No es la primera, no es la segunda, es la tercera vez que desvalijan la casa de ‘La Bomba Tucumana’. Hay un dato que no es menor: la casa de ‘La Bomba’ está pegada a una comisaría”, relató el periodista Carlos Monti.

En sus declaraciones, Gladys expresó: “Te juro, es un dolor inmenso estar trabajando toda la vida para reponer lo que te roban. No es justo, es doloroso. ¿Por qué pasa esto, que nunca sé quién es? Si es chiquito el lugar, todos nos conocemos. Quiero de una vez por todas que alguien se haga cargo de esto. Tengo mucho cansancio, hace tres meses que estoy fuera de mi casa trabajando. Fue y es demasiado para mí”.