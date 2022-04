Estafa en Nordelta: Yanina Latorre apuntó contra su hija por el escándalo

Yanina Latorre reveló que la culpable de la viralización de los audios de la estafa de Nordelta fue su propia hija Lola.

Yanina Latorre volvió a ser tendencia por la viralización de una serie de audios suyos en los que revelaba una estafa millonaria que realizaron en el grupo de amigas de Lola, su hija, y apuntó furiosa contra su ella. "Tiene que aprender", disparó la panelista de LAM, después de reconocer que fue a través de Lola que esas grabaciones se hicieron públicas.

En las últimos días se viralizó un escándalo en la voz de Yanina Latorre, aunque ella no estaba implicada directamente. Es que la panelista de LAM revelaba en los audios viralizados una estafa por alrededor de 25 mil dólares que había sucedido en el grupo de amigas de su hija Lola. "Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar", se la escuchaba explicar a Yanina.

Molesta con la repercusión que tuvo el tema, Latorre pidió que no le preguntaran más sobre el tema: "Es un audio de mi vida privada que alguna infradotada viralizó". Pero lo que más sorprendió fue su revelación posterior sobre quién fue la culpable de que esas grabaciones se viralizaran en las redes sociales.

"Voy a decir la verdad. Yo le conté a Lola lo que había pasado porque quería saber. Ella, que es inocente, creo, por no decir boluda, mandó el audio a sus mejores amigas y una de ellas la traicionó y lo viralizó", contó Yanina en sus historias de Instagram. Todavía algo molesta por la filtración de estos audios, la panelista de LAM agregó: "Ya le dije que tiene que aprender. No lo va a hacer más".

Para cerrar, Yanina volvió a pedir que no la siguieran contactando por este tema: "No sé por qué quieren mandar a la hoguera a alguien. Chicos, yo no voy a hablar, no voy a pasar el número de esta gente". "La niña tiene 17 años, es menor de edad. No hay nada judicial, los padres están devolviendo la guita y ya sabrán que hacer con su vida", concluyó Yanina Latorre en sus historias de Instagram.

Cómo se dieron cuenta de que Lola Meyer le robaba a su grupo de amigas en el Nordelta

Según relató Yanina Latorre, "un día, una chica le faltaba un collar de Tiffany con un corazón negro, que no es muy común". En tanto, la respuesta de Lola Meyer fue muy sospechosa. "Esta chica dijo 'ay, viste. Me lo regaló mi mamá este verano'. Y la chica ató cabos y se dio cuenta de que a todas le habían afanado...", señaló. ¿Qué hicieron para resolver el caso? Le hackearon el mail y se enteraron de todo lo que había robado.