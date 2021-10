Está intratable: ahora, Edith Hermida destrozó a Juana Viale

La panelista de Bendita se manifestó en contra de la conductora de El Trece y Marcela Tinayre le respondió. Edith Hermida se encuentra en un álgido momento mediático.

Edith Hermida se manifestó nuevamente en contra de Susana Giménez en una aparición televisiva y decidió ir por más: se manifestó en contra de Juanita Viale. En el ciclo donde estaba como invitada, también lo estaba Marcela Tinayre, quien salió a defender a su hija y le respondió a la panelista de Bendita en vivo.

“Yo compraba a esa Susana cándida, que metía la pata, durante muchos años de mi vida la dejé entrar a mi casa. No se trata de una cuestión política porque a Mirtha Legrand, que tiene la misma línea política que Susana, jamás la escuché hablar así de la Argentina. Y estoy segura que no lo haría porque apoya al país, a los trabajadores, se viste con diseñadores argentinos”, lanzó Hermida en LAM.

En cuanto a sus críticas sobre Juana Viale, Edith enunció: “A Juana la critiqué por algunos monólogos tipo stand up que hace cuando arranca el programa bajando línea. Me parece que no está preparada. Me parece una irresponsabilidad salir a hacer un editorial cuando no está preparada, tira información que no es así”, y siguió: “Me pone nerviosa porque parece que se cansa, siento que no va a llegar al punto final, como que le falta el aire”.

La respuesta de Marcela Tinayre a Edith Hermida

“Me parece grave que diga esto Edith Hermida. Ella sabe lo que es conducir, estar sola, es muy difícil. Me parece bien que alguien joven opine de política. Te quedes o no sin aire lo importante es lo que decís. Está mirando el contorno y no lo profundo. Me parece bárbaro que diga lo que piensa, que es lo que piensa mucha gente”, pronunció Marcela Tinayre cuando se unió al ciclo de Ángel de Brito.

“Que se queda sin aire sí. A mí a veces también me angustia y le digo: ‘Respiró’. Pero es una estructura de programa que es muy difícil salirte de eso”, reconoció finalmente la hija de Mirtha Legrand.

Yanina Latorre enojada con Beto Casella

Tras las críticas de Latorre ante las opiniones de Edith Hermida, Beto Casella defendió a su compañera y la angelista redobló la apuesta: “El rey del videíto editado me hace callar a mí. Mi amor, hablate a vos mismo, Betito. La obsesión que manejás ya me divierte. Amo sacarte de quicio, amo que me detestes, amo tu machismo. ‘mejor callate’, vos qué estás haciendo conmigo, le estás hablando a una mujer”.

“Te voy a decir algo, malcogida no dije nunca, concha seca lo digo todo el tiempo porque laburo de eso en mis redes sociales para enseñarles a las mujeres a hidratarse la vagina”, cerró la panelista.