Esmeralda Mitre fue internada de urgencia y preocupa su diagnóstico

Esmeralda Mitre fue internada de urgencia: todos los detalles sobre su estado de salud.

Esmeralda Mitre fue internada de urgencia el jueves 22 de septiembre de 2022 en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por un cuadro estomacal que requirió atención médica inmediata.

Si bien todavía no se reveló cuál es el diagnóstico de la actriz, se filtró que entró con un fuerte dolor de estómago y que le están haciendo estudios. Hasta ahora, no salió a la luz ningún parte médico oficial.

"Internaron de urgencia a Esmeralda Mitre por un fuerte dolor estomacal. Se le inflamó muchísimo el estómago y decidieron llevarla a la guardia. En estos momentos se encuentra en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento", informó el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, a través de su cuenta de Twitter.

Un día después, el conductor adelantó que podría tratarse de una apendicitis. "Actualizo la información que te adelantaba ayer. A Esmeralda le hicieron estudios durante la madrugada y tiene una inflamación en el apéndice que a los médicos no les convence. Le harán tomografía para tener un panorama más claro", profundizó Etchegoyen. Desde entonces, Esmeralda no publicó nada en sus redes sociales.

El accidente automovilístico que sufrió Esmeralda Mitre

En julio de 2022, la exparticipante del Cantando 2020 sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba a San Antonio de Areco. Según trascendió, un auto la embistió y ambos conductores fueron derivados al Hospital Emilio Zerboni para realizar controles. "Fue un choque en la Ruta 8 y la 41, en el cruce que está muy mal hecho. Yo venía por la 41 y me embistió un auto que se cruzó entrando a la autopista por la que yo circulaba. Pero por suerte, ninguna de las dos partes salió herida", reveló Mitre en diálogo con Teleshow.

Junto a Esmeralda estaba su representante, Marcelo Villanueva, pero afortunadamente ninguno salió herido. "No me hicieron ningún estudio porque no me pasó nada. Mi representante se hizo ver porque le dolía un poco el pecho pero no tenía nada finalmente. A los del otro vehículo tampoco les pasó nada. Una gran desgracia con suerte", contó la actriz en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).