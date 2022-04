Esmeralda Mitre defendió a Alberto y Cristina de los ataques de LN+: "Vulgares"

La actriz Esmeralda Mitre lanzó una contundente declaración en respaldo al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, por los reiterados ataques de la señal macrista LN+.

Esmeralda Mitre dio una fuerte muestra de apoyo al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras haber sido designada presidenta de KMB S.A (sociedad que tiene el 25% de las acciones de La Nación). La heredera de Bartolomé Mitre fue tajante en cuanto a su posición sobre el canal y el diario que administra, en parte, su familia.

"Pedí a La Nación, especialmente, que se respete al Presidente y a la Vice. No tengo relación con ninguno de los dos. Me parece que debe ser criticada pero no que se haga ese escarnio barato. Es muy vulgar cómo se refieren a los primeros mandatarios: en el canal LN+ son muy vulgares", definió Esmeralda en diálogo con Radio Perfil, en defensa de los jefes de Estado..

Sobre la recuperación de su poder legítimo en el medio, afirmó: "Cuando empecé con esto solo quería lo que era mío, lo que me estaban quitando. El diario es un lugar mágico, increíble. Me pasó algo, un cierto enamoramiento, una vocación. Tengo ganas, sé que es difícil, es un mundo nuevo y voy a entrar de a poco, con cierto criterio. Es un principio esto, pienso ir por mucho más".

Por último, la mediática se refirió a la información que da a Mauricio Macri como "dueño" de LN+ y opinó: "Me parece que no está mal si fuera de Macri, si es un funcionario público y dice que puede tenerlo. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber qué tiene nuestro expresidente, ante todo la ética. Macri tiene muchas maneras de comprar La Nación, no necesariamente poniendo su nombre. Mi conjetura es que Macri podría ser accionista pero con otro nombre, eso es lo que creo. Son teorías que vengo pensando".

Esmeralda Mitre reveló los cambios que haría en La Nación: "Haría un diario liberal"

Sobre sus planes a futuro con La Nación, Esmeralda explicó hace unos meses que su intención es hacer un diario lo más “liberal” posible para evitar que se haga “propaganda política”. “Iría con mucha cautela, con mucho criterio, con mucha humildad. Entraría y cambiaría muchísimas cosas, para empezar, haría un diario liberal, que no sea un pasquín. Si hay políticos o no okey, pero que no se haga propaganda política”, destacó.

Por último, le dio las gracias a la IGJ “por hacerse cargo de causas nobles y justas”. “Esto es algo que le importa al país entero, porque que no se sepa quiénes son dueños de un diario es algo tremendamente estrepitoso, no puede suceder. Hoy se reconoce que son las acciones de mi padre, esto fue una lucha de dos años muy dolorosa”, cerró.