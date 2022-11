Escandaloso cruce entre la novia de Barili y Cristina Pérez en una fiesta: "Te lo comiste"

La novia de Rodolfo Barili se cruzó feo con Cristina Pérez en medio de una fiesta. El hecho sucedió en la gala de Los personajes del año.

Cristina Pérez se cruzó con la novia de Rodolfo Barili en la fiesta de Los personajes del año. Dialogaron de forma amena y las risas se esbozaron desde ambas partes, aunque hubo un comentario que no pasó inadvertido. "Si te lo comiste, decímelo", exclamó la pareja del periodista.

Según informaron en Socios del Espectáculo, fue Lara Piro la que buscó a Cristina Pérez: "Lo lindo es que pasaba Cristina y Piro le decía 'si te lo comiste ¡decímelo!'. Pero con humor. Nosotros le dijimos que Rodolfo y Cristina lo hicieron". Por su parte, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares confirmaron cuál fue la reacción de la novia de Barili.

"Ella dijo que sí", aseguraron, y agregaron palabras textuales de Lara Piro: "Rodolfo me lo niega, pero yo sé que sí lo hicieron". Si bien los rumores existieron durante años, nunca se supo de forma oficial si Rodolfo Barili y Cristina Pérez mantuvieron un romance oculto.

La pareja de Barili confesó cómo es su vida sexual: "Lo da todo"

Rodolfo Barili está cerca de casarse con su pareja, la abogada Lara Piro, y se muestran mejor que nunca. Tan enamorados están que la flamante novia habló sin filtros de la intimidad sexual con el conductor de Telefe Noticias y no se guardó nada.

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), la abogada sorprendió al definir cómo es su futuro esposo en la cama. “Todo me enamoró de él. Es el hombre más romántico del mundo”, comenzó diciendo. “Es un tipo increíble. Yo me juré a mí misma que nunca más iba a convivir con un hombre, pero ahora me caso así que acá estoy”, confesó la mujer, quien se mostró muy dispuesta a hablar con el notero de El Trece.

Pero su declaración más impactante fue cuando le consultaron por la vida sexual de Barili. Piro no tuvo ningún tipo de pudor y disparó: “El sexo es… Bueno, Rodolfo es un gran amante. Lo ves así y tal vez no das dos pesos por él, pero es un mil en la cama. Lo da todo". "A él se lo veía preocupado porque no sabía para dónde iba a encarar ella con la respuesta”, aseguró el conductor Rodrigo Lussich, y completó, entre risas, “estaba medio mamada creo yo, medio entonada”.