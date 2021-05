Escándalo en Telefe: Benjamín Vicuña fue a grabar una novela con síntomas de COVID-19

El actor Benjamín Vicuña forma parte de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe, y fue señalado duramente por parte de los trabajadores por asistir a las grabaciones con síntomas compatibles con el virus pandémico.

El gremio de los trabajadores de la televisión convocó a una asamblea en plena grabación de la nueva ficción de Telefe El primero de nosotros, luego de enterarse que el actor chileno Benjamín Vicuña no cumplió con las medidas sanitarias y comprometió la salud de muchas personas al asistir a filmar con síntomas compatibles con el COVID-19.

Pocas semanas atrás, Telefe dio a conocer el inicio de las grabaciones de El primero de nosotros, la nueva telenovela de Telefe y VIS (Viacom International Studios) que estará protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes. La "dramedia" (drama con giros cómicos) contará la historia de un grupo de amigos que, a partir de que se enteran de que uno de ellos sufre de una enfermedad terminal, se cuestionan si esa es la vida que desean llevar.

Este viernes, según informó Paula Galloni en el programa de la periodista Fernanda Iglesias, el gremio de trabajadores de la televisión llamó a una Asamblea en plena grabación por los supuestos síntomas de COVID-19 que presentó Benjamín Vicuña, quien así fue a trabajar durante esta semana. Vicuña sostuvo que desde hacía cuatro días estaba en esa situación y que no entendía por qué no lo dejaron entrar a grabar.

Consultados por el medio PrimiciasYa.com el sector de prensa de Telefe desmintió que haya habido una asamblea para discutir el polémico accionar de la pareja de la China Suárez y expresaron en un comunicado cómo se encuentra el actor de salud: "Benja está resfriado desde el jueves, se hisopó ayer y le dio negativo, y grabó. Este viernes también se hisopó y le dio negativo, pero se volvió a su casa por un tema de precaución. Como seguía resfriado se le dijo que se vuelva a su casa y regrese el lunes a grabar".

"Lo de la asamblea no sabemos de dónde lo sacaron, pero no fue así. Y como en las grabaciones de una ficción no se pueden usar barbijos, y para extremar las medidas, Benja se fue a descansar a su casa. Pero no se suspendieron las grabaciones", remarcaron desde Telefe, desmintiendo en absoluto que Vicuña hubiera asistido a los estudios de Martínez con síntomas del virus letal, comprometiendo a sus compañeros de elenco y al resto del equipo técnico involucrado en la nueva ficción que, se prevé, saldrá en los próximos meses.