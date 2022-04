Escándalo en la Scaloneta por el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: "Lo detestan"

Las consecuencias que Rodrigo de Paul enfrenta por su romance con Tini Stoessel: qué pasó.

El romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel generó un gran escándalo no solo en las redes sociales, sino también entre las personas de su círculo social. En medio del revuelo, se dio a conocer que también llegó a afectar a las esposas de los futbolistas amigos de De Paul.

Mientras el futbolista negó haberle sido infiel a su exesposa y madre de sus hijos, Camila Homs, se rumorea que comenzó a salir con Stoessel algunos meses antes de haberse separado. Este escándalo escaló tanto que, según trascendió, también habría afectado a esposas de otros futbolistas cercanos a Rodrigo.

“El lío que hay entre las esposas de los jugadores… ¡Son ‘anti Rodrigo de Paul’ total!”, exclamó Fabián Domán en Momento D (El Trece). No solo se dice que todas “odian a De Paul”, sino que además revelaron detalles sobre su romance con Tini que podrían llegar a comprometerlo todavía más.

“¡Lo detestan! Una persona con la que hablé y que juré no dar el nombre, me contó muchos detalles respecto al escándalo entre De Paul, Camila y Tini. Hoy, las esposas de los jugadores están odiadas con él, pero odiadas a otro nivel, lo bardean. Muchas cosas me las confirmó”, agregó el panelista “Pampito”, quien obtuvo información de primera mano al respecto.

La palabra de Camila Homs sobre el romance entre De Paul y Tini

Camila se mantuvo bastante al margen de la polémica y se negó a dar detalles al respecto. “Mi relación con Rodrigo es cordial por el bien de nuestros hijos. Los chicos son lo más importante, siempre”, expresó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM). Sobre el romance entre el futbolista y la cantante, se negó rotundamente a dar declaraciones al respecto. “No voy a hablar del tema. Me lo reservo”, sentenció.

“Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso. De la situación sentimental no voy a contar. Ni de lo que siento, ni de lo que no siento”, advirtió. Por último, señaló que está muy contenta y enfocada en su trabajo y “muy contenida” por sus amigos y familiares. Sobre De Paul, apenas se limitó a decir: “Cada uno piensa y actúa como puede en el momento que puede. A veces hay situaciones que se van de las manos, pero cada uno hace lo que le sale”.