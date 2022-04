Escándalo en El Trece: fue golpeado por Alex Caniggia y se lo llevaron en ambulancia

Alex Caniggia no midió su intensidad en un desafío y un participante terminó en el hospital. ¿De quién se trata?

El Hotel de los Famosos vive un tiempo de crisis a causa del poco rating que cosecha y los desafíos se vuelven cada vez más intensos en esa búsqueda por atraer a la audiencia. En esa vorágine planificaron un partido de fútbol entre los participantes que terminó de la peor manera: Alex Caniggia golpeó a uno de sus compañeros y lo lesionó de tal forma que tuvieron que retirarlo en ambulancia.

El participante que la pasó mal con el partido de fútbol fue Pato Galván. Alex Caniggia fue a disputar una pelota con tanta vehemencia que terminó provocándole una distensión a su compañero. Muy dolorido, el periodista abandonó el juego y minutos después fue retirado en ambulancia del establecimiento.

“Me agarra mucha bronca y no puedo controlar mi tristeza porque yo me conozco, conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé que me va a costar recuperarme de esto”, dijo Pato, que se largó a llorar inmediatamente.

La reacción de Alex Caniggia tras lesionar a su compañero

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se mostró angustiado por lo que sucedió: “Me quedé un poco mal, porque lo veo ahí afuera de la cancha, tocándose, quejándose. Fue mi culpa, fui al choque fuerte y no fue mi intención para nada lesionarlo”.

Aunque remarcó que su rival no intentó lastimarlo, Galván no ocultó su enojo: “Yo no tengo que limitarme, a mí me rompió otro. Me da ganas de que esto siente un precedente: no se puede romper el cuerpo de otro”.

Finalmente, los médicos constataron que el concursante sufrió una distensión y necesitará 48 horas de reposo deportivo en los que no podrá participar de ningún desafío.

La fuerte acusación en contra de Alex Caniggia

Majo Martino expuso a Alex Caniggia con una fuerte acusación en El Hotel de los Famosos. Frente a sus demás compañeros, la conductora destacó una particular actitud del influencer y lo tildó de ser "tóxico y celoso".

"Para mi no te tenés que casar", lanzó Alex mientras compartía el desayuno con Estévez y algunos de los integrantes del grupo de huéspedes. Ante la consulta de sus compañeros de por qué tomaba esa posición, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia aseguró que "no le gustaba que se case". Atenta a la situación, Majo Martino aprovechó para mandar al frente a su compañero.

"Alex en medio tóxico. Es bastante celoso", lanzó la conductora al hablar en el detrás de escena. por parte de la mediática, el resto de los compañeros presentes coincidieron en que el accionar de Caniggia no era el más adecuado para esa fecha "tan especial" en el programa.