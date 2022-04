Escándalo en El Trece: echaron a un miembro de El Hotel de los Famosos por denuncias de acoso

Un empleado de la productora Boxfish se expresó con enojo tras su salida del programa por seis denuncias de acoso sexual.

Un camarógrafo de El Hotel de los Famosos fue despedido tras recibir varias denuncias por acoso sexual. Se trata de Patricio Ramírez, quien se expresó sobre este asunto en su cuenta de Facebook y enunció agresivas declaraciones hacia las personas que lo denunciaron por sus conductas abusivas.

"Según ellos, existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador", comenzó su descargo Ramírez, en el que se burló de las personas cuya identidad de género no es compatible por las opciones binarias impuestas por la sociedad.

El denunciado que habló en LAM continuó con agresiones machistas y agregó: "Les cuento algo a esas mujeres: antes que ellas no estaban ni en los huevos de su padre, 25 años atrás yo ya estaba detrás de cámara produciendo programas en distinto canales de aire o cable". El exempleado de la productora Boxfish aseguró que le hubiera gustado dar nombre pero que eligió guardárselos y añadió: "Siempre me maneje con respeto y humildad que me enseñaron mis padres y el colegio primario. Mi manera de tratar a las personas en este caso personal femenino. Fue siempre con ese léxico: Mi amor, bonita, divina, estás re linda, genia total, te amo".

El romántico encuentro entre Silvina Luna y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Silvina Luna y Martín Salwe comenzaron una relación amorosa en su convivencia en El Hotel de los Famosos y hace pocos días se dieron su primer beso. La pareja protagonizó una cena romántica a la luz de las velas al aire libre y allí los sentimientos crecieron. Luna reveló varios datos sobre su vida en su charla con el locutor: "Entré en un momento que cayó justo en lo laboral. Al principio es como que no me encontraba, no era yo. Estaba como haciendo un personaje, estaba sacado".

"Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendejo pesado. Pero, después, cambiaste un montón", enunció luego la celebridad que obtuvo el segundo lugar en la segunda edición de Gran Hermano en Argentina sobre los prejuicios que tenía sobre Salwe por su corta edad. "Lo que más extraño es estar conmigo misma, esos momentos de soledad, de tomármelos para mí", soltó en alusión a los momentos que más anhela del afuera.