Escándalo en Crónica TV: Mariana Diarco renunció tras los dichos homofóbicos de Flavio Azzaro

Mariana Diarco, conductora de Crónica, tomó una drástica decisión tras los dichos homofóbicos de Flavio Azzaro.

Flavio Azzaro inició un escándalo después de haber dicho un comentario homofóbico al aire en Crónica TV. Desde entonces, varias figuras públicas y periodistas expresaron su repudio e intentaron concientizar sobre la importancia del respeto al colectivo LGBTIQ+. Una de ellas fue Mariana Diarco, quien fue aún más lejos y decidió renunciar al canal.

Mariana no pudo tolerar estar metida en ese ambiente y directamente decidió renunciar al ciclo en el que trabaja, Siempre Noticias. Su decisión fue tomada a partir de que su compañero, Esteban Trebucq, le hizo una entrevista a Azzaro con la que ella no estuvo de acuerdo. Además, no le gustó para nada la forma en que el periodista trató a su colega, Carolina Bizgarra.

“Opino que las disculpas de Azzaro fueron nefastas, que el contenido de la nota no tuvo ningún interés de aclarar lo que había sucedido ni de pedir disculpas sinceras. Por ese motivo no estuve presente e en la misma y por discrepancias con mi producción”, publicó Mariana en un comunicado subido a sus historias de Instagram.

Historia publicada por Mariana Diarco en su cuenta de Instagram.

“Y para cerrar. Contarles que por este motivo y algunos más, me desvinculo y renuncio oficialmente a Siempre Noticias, segmento informativo del que fui conductora por casi dos años”, continuó. A continuación, se solidarizó con su compañera Carolina, a quien “se menospreció su labor periodística (la cual es muy buena) poniendo como protagonista sus preferencias sexuales”.

Historia publicada por Mariana Diarco en su cuenta de Instagram.

“Me solidarizo con todo el colectivo LGBTIQ+, el cual siento que fue insultado de manera aberrante por Flavio Azzaro. Opino firmemente que no deberían darle lugar a personas como él en los medios de comunicación, personas que reparten odio no deberían estar conduciendo un programa de televisión”, prosiguió.

Historia publicada por Mariana Diarco en su cuenta de Instagram.

En las siguientes historias adelantó que el 14 de febrero será su último día en el programa y que, como es una persona profesional, va a respetar el contrato que firmó con esa fecha de finalización. “Mi renuncia ya fue formalmente presentada a las autoridades del canal. ¿Por qué renuncio yo? Porque nadie va a tomar cartas en el asunto sobre este ser nefasto y sus comentarios homofóbicos me tocan de manera personal”, cerró.

Historia publicada por Mariana Diarco en su cuenta de Instagram.

Los dichos homofóbicos de Flavio Azzaro en Crónica TV

Todo empezó cuando Flavio y Carolina estaban hablando presentando una noticia sobre un bar LGBTIQ+ que fue atacado por un grupo de personas que intentaron prenderlo fuego. “¿Qué significa un café GLGTV? ¿Yo no puedo ir, ponele?”, dijo Azzaro en vivo, burlándose de las siglas del colectivo.

Aunque su compañera de conducción intentó explicarle que son espacios de inclusión y seguridad para las minorías sexuales, que tantas veces son expulsadas y discriminadas en eventos y lugares, él continuó haciendo bromas al respecto e incluso la atacó. “Es un café inclusivo”, le contestó ella. “¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”, respondió Flavio, pasando por alto todos los ataques homofóbicos que viven las personas de la comunidad a diario en varios espacios públicos.

“Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar”, le respondió Bisgarra, a lo que él ironizó con que a él le gustan las mujeres y que entonces podría ir y comenzó a interrogar a su compañera sobre sus preferencias sexuales.

“A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?”, indagó. “Los chicos, pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial. A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana”, cerró ella.