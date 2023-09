Es de Líbano y hoy brilla en la televisión argentina: el conductor árabe revelación

Un periodista oriundo de la República del Líbano brilla en la televisión argentina con trabajos en América TV y la Televisión Pública. La historia del conductor y locutor árabe.

La televisión argentina está repleta de apariciones de figuras que se convierten en revelación. En este caso, hay un conductor y periodista árabe oriundo de Líbano, trabaja en América TV y la TV Pública y actualmente brilla en el mundo del espectáculo con una historia detrás que despertó todo tipo de reacciones.

Entre la ola de conductores que trabajan en la televisión argentina, hay uno que trabaja en América TV y la TV Pública que es una de las revelaciones. Su nombre es Khaled Hallar, nacido en Argentina pero con la doble nacionalidad, ya que también es de Líbano.

El periodista tiene 40 años y conduce desde hace varios años el programa El Cálamo por la TV Pública. Además es correponsal de América TV, donde es convocado para diversas coberturas, como por ejemplo, haber estado en el Mundial Qatar 2022.

No solo trabaja en el mundo del periodismo y el entretenimiento, sino que, a raíz de su descendencia árabe, encabezó algunos eventos ligados a la política y lo social. Khaled condujo el evento por el Día Nacional de Arabia Saudita; Festival de Colectividades; entrevistó al embajador de Qatar y Kuwait en Argentina; y encabezó el 30° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Azerbaiyán y Argentina, entre otras cosas.

Cómo llegó de Líbano a la Argentina

Khaled Hallar nació en Buenos Aires, Argentina, pero su familia es oriunda de Líbano. De acuerdo a la entrevista que le hizo el portal Diario Sirio Libanés, su abuelo materno, Khaled El Kadri, llegó al país desde el pueblo Karaoun; y su abuela paterna, Salime Taha, desde la aldea de Kherbet Rouha también en Líbano. Ambos se radicaron en la localidad cordobesa de Río Cuarto y tiempo después se mudaron a Capital Federal. Su abuelo se dedicaba al comercio textil y compraba la mercadería en los remates.

Cómo llegó Khaled Hallar a la televisión

Antes de llegar a los medios, el conductor de 40 años estuvo cerca de llegar a la Primera División de Racing y Huracán, pero no se pudo concretar esa oportunidad. Tiempo después trabajó en atención al cliente en una juguetería durante cinco años. "Entraban periodistas al local y me decían que me desenvolvía muy bien que tenía linda voz y me preguntaban si era periodista, yo les decía que no, pero ahí me hizo el click y decidí estudiar periodismo sin tener idea de los medios", reveló Khaled.

Cuando finalmente ingresó al mundo del espectáculo, confesó que le ofrecieron cambiarse el nombre para facilitar la pronunciación. "Llevo mi nombre con mucho orgullo porque me lo pusieron en honor a mi abuelo. Yo me llamo Khaled de aquí hasta el resto de mi vida", sostuvo.

