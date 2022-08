Ernestina Pais chocó un auto, quiso escapar y la agarró la Policía: "Horrible lo que hizo"

Ernestina Pais protagonizó un accidente vial en la zona de Palermo. Los detalles.

Ernestina Pais se vio involucrada en una situación incómoda tras haber protagonizado un accidente en el barrio porteño de Palermo. Según contó una testigo, la periodista chocó un vehículo, intentó escapar sin presentar los papeles e inmediatamente la frenó a Policía.

A raíz de audio, videos y fotos del siniestro vial ocurrido el pasado sábado 13 de agosto, Ernestina Pais quedó expuesta por su actitud tras colisionar a otro auto. A través de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, se filtraron todos los detalles sobre este tema.

De manera anónima, una mujer que presenció el accidente relató lo sucedido. "El sábado por la tarde en Palermo venía por una cuadra, quiso pasar una camioneta y la chocó. En lugar de pararse avanzó, pero la paró justo el semáforo que cortó", señaló, mientras añadió que apenas se bajó el conductor del vehículo subió su ventanilla para evitar la conversación.

"Volvió a cortar el semáforo y avanzó, con la mala suerte que justo dobla un móvil policial y el señor empezó a los bocinazos. Ella quedó entre el medio del móvil policial y de la camioneta que había chocado", añadió. Cabe recordar que en octubre del 2019, Ernestina Pais había tenido un accidente vial cuando manejaba su auto en Olivos en horas de la madrugada y se negó a hacerse el test de alcoholemia.

En el cierre del relato de la testigo, sostuvo que "fue horrible lo que hizo porque la Policía le dijo que bajara la ventanilla y empezó a reírse. Desagradable el tema". Por el momento, no se supieron más novedades al respecto de esta situación, pero se presume que finalmente presentó los papeles tras la intervención de la Policía.

Ernestina Pais rompió el silencio tras el mal momento que vivió en LAM

Ernestina Pais publicó un descargo en su cuenta de Instagram tras el incómodo momento que vivió en LAM (América TV) un día atrás, cuando Ángel de Brito y sus panelistas la interrogaron sobre los rumores de su conflictiva relación con su hermana, Federica Pais.

Durante toda la nota, la periodista se mostró tensa y ofendida por las preguntas que le hacían y se negó a dar detalles sobre su vínculo con su hermana, asegurando que tienen buena relación al día de hoy. Sin embargo, el clima de incomodidad siguió hasta el final y rápidamente la entrevista se viralizó en Internet.

“Quedé súper conmocionada de ayer. Me levanté y me encontré con un montón de notas en los portales, mensajes de amigos solidarizándose y de gente que sentía empatía por mi emoción de anoche en LAM. Yo quiero contestar, en realidad, no contestar pero es como que no quiero que se interpreten cosas que no son”, comenzó Ernestina.

Y destacó que es “una persona súper hipersensible y súper llorona”, razón por la cual cuando le preguntaron por su familia se sintió descolocada, ya que no suele hablar de esos temas. "Pero no es que yo me enojé o paso algo necesariamente malo, llorar no es necesariamente malo, yo me emocioné porque se me vino toda mi infancia a la cabeza”, explicó.