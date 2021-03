Acusan a Aníbal Pachano de hacer trampa en Corte y Confección.

No hay dudas de que Aníbal Pachano es uno de los participantes de Corte y confección que más experiencia tiene a la hora de confeccionar prendas. Sin embargo, los desafíos de la competencia a veces son tan complicados que hasta suelen ponerlo en jaque. Y por ese motivo, el artista decidió llevarse una máquina del coser a su casa para practicar en su tiempo libre y tener la menor cantidad de errores en el programa que conduce Andrea Politti en las tardes de eltrece y lograr la aceptación del jurado conformado por Benito Fernández, Verónica De La Canal y Fabián Zitta. Los reproches del resto de los participantes no se hicieron esperar y acorralan al mediático, acusándolo de tramposo.

Sin embargo, su actitud no le cayó nada bien a sus compañeros, quienes lo acusaron de hacer trampa y tener ventaja sobre los demás. Pero lejos de hacerse cargo, el creador de Botton tap se defendió diciendo que había hablado con la producción del ciclo y que lo autorizaron a llevarse la máquina a su hogar. Y aunque no quiso discutir con el resto de los participantes, sus declaraciones alimentaron el malestar entre ellos.

Los roces y desencuentros son moneda corriente en el taller que dirige Matilda Blanco, ya que nadie está dispuesto a abandonar el certamen de moda. Y Aníbal, que tiene mucho carácter, vivió varios momentos de tensión. En principio, porque no estaba dispuesto a seguir los retos en los que debía copiar prendas confeccionadas por diseñadores, ya que quería destacarse con detalles propios. Y luego, por las dificultades para coser en tiempo limitado.

"Es muy difícil coser. No es tan fácil. Coser, cortar, entender cuándo usas una cosa u otra, cuándo tenés que hacer la recta, de qué manera cortás. Es muy complejo. Una cosa es dirigir, como hago yo, a todo el taller de lo que yo quiero hacer en un espectáculo. Y otra cosa es trabajar en conjunto con un coach", señaló el padre de Sofía Pachano en una reciente entrevista con Los ángeles de la mañana (El Trece). Pero destacó que más allá de los obstáculos que se le presentan en el camino, está feliz con su trabajo. "Estoy re contento. Estoy feliz. Me encantó el grupo. Me encantó el jurado. Me encanta Matilda. Yo estoy buena onda, voy a aprender. Es un desafío y está re bueno. No importa lo que digan", concluyó.