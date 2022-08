Enojada y a los gritos: Moria se calentó y abandonó un móvil de LAM

Moria Casán se calentó en lo de Ángel de Brito y abandonó la nota. La diva fue entrevistada a la salida de un teatro por un notero de LAM y expresó su malestar.

Moria Casán se enojó con un notero de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito. Todo se dio a raíz de una pregunta que incomodó a "La One", quien le pidió al integrante del magazine que "no busque mierda donde no la hay" y se retiró ante el clamor popular de los fans que la esperaban a la salida de un teatro.

Al consultarle por Gerardo Sánchez, la persona que estafó a Rocío Quiroz con la construcción de su casa, Moria Casán se molestó. "Vos le habías presentado, supuestamente", aseguró el cronista. A lo que la diva contestó: "No tengo la menor idea mi amor. Yo al señor Sánchez no lo conozco, sólo me llamó este chico que me hizo el nexo y me dijo 'hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío Quiroz'. Como esa noche ella se quedaba sin casa, yo le ofrecí la mía y enseguida se pusieron de acuerdo".

"Yo le había dado un millón de pesos en materiales y yo estuve siguiendo el caso hasta que llegara todo a Chascomús. Después qué pasó, no tengo la menor idea", continuó Moria Casán, quien cerró con una fulminante declaración: "¿Sabés qué? Me parece una gran mala leche que estén todo el tiempo pensando que yo la presenté. Es un caso de Rocío Quiroz con alguien. Yo no presenté a nadie, yo traté de hacer... Me parece mala leche que me vengan a buscar a mí. Me parece lamentable. Fue en el Cantando. Bueno, da la casualidad que mi nombre les encanta para decir que 'Moria le presentó'. Traté de hacer bien, basta, no me rompan más las pelotas. Busquen mierda en otro lado que acá no la van a encontrar. Lamentable".

Moria Casán aniquiló a Susana Giménez

Moria Casán disfruta las mieles del éxito con el retorno de la temporada teatral de Brujas (en el Multitabaris Comafi, CABA) y Julio César (en el Cine Teatro El Plata, barrio de Mataderos), a la par que tiene un feliz presente amoroso con "El Pato" Galmarini, mientras que Susana Giménez se fue a Uruguay a vivir y presentar la comedia Piel de Judas. Reavivando la guerra silenciosa entre las divas, un periodista le preguntó a Casán sobre Susana y la respuesta que consiguió fue corta pero letal.

"¿Cómo va la súper suegra de la nación?", preguntó el notero de LAM (América TV) a la actriz a la salida del teatro, en una clara alusión al cargo de su familiar, el superministro Sergio Massa. "Yo no soy la súper suegra de nadie. Yo soy la súper madre de Sofía Gala, la súper abuela Helena y de Dante", le contestó Moria, de muy buen humor. Además, aprovechó para hablar de su excelente presente laboral e indicó: "Sigo apostando al teatro en Argentina. Además, la semana que viene volvemos con Julio César en Mataderos".

Aprovechando esta declaración, el periodista metió una púa en la sabida disputa entre Moria y Susana, y le comentó: "Vos en Mataderos y Susana Giménez en Punta del Este, ¿qué te parece el cambio?". Breve y letal, Moria soltó la lengua karateca y apuntó contra la diva de los teléfonos con un mensaje afilado: "No me parece la comparación. Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo".