“Engamados”: Paula Chaves y Damián Betular mostraron sus looks para Bake Off 2021

El chef y la modelo compartieron una publicación en sus redes sociales y develaron cuáles serán sus outfits.

Paula Chaves y Damián Betular compartieron sus looks en una sesión de fotos de Bake Off.

Paula Chaves y Damián Betular compartieron sus looks en una reciente historia de Instagram y les dejaron ver a sus seguidores que, sin haberlo pensado, estaban en composé. Tanto el experto en arte culinario como la conductora de televisión vistieron prendas en tonos verdes el día que acudieron a una sesión de fotos para el estreno de Bake Off Argentina.

En las imagen que compartió el chef en su perfil, escribió: “Estamos engamados” y se mostró pegado a la modelo, quien lucía una elegante blusa en tono verde pistacho con un falda verde azulada y, para cortar la tonalidad, utilizó un cinturón en color suela. Por su parte, Betular, que lució una chomba verde con pantalones de jean azules, agregó unos stickers con la frase “Rec” a su historia, en alusión al inminente estreno del reality show de cocina.

En esta edición, el jurado de la competencia de pasteleros amateurs será compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen, quien ocupará el lugar que dejó Christophe Krywonis tras su pase a El Trece. El francés fue el chef de Lo de Mariana, ciclo que estuvo poco tiempo al aire por el bajo rating, y de esa manera se quedó afuera del producto del canal de las pelotas.

La primera temporada del reality show de pastelería se dio en 2018.

A corazón abierto

En una entrevista que dio a Teleshow, Damián Betular se sinceró sobre algunas internas de MasterChef Celebrity y develó con qué concursantes tuvo una relación más complicada en cuanto a egos. “No, en ese sentido piensan mucho antes de hablar o al otro día llegan y te dicen que se zarparon”, expresó el experto en macarrons y siguió: “Hay que entender que muchas veces nos enojamos porque un lomo está pasado de punto, si lo problemas del mundo fueran esos, los resolveríamos muy rápido. Entonces eso es lo que les queremos hacer entender. También entendemos que es una competencia, hay un montón de cosas que influyen para que tu plato salga bien o mal y son muchas horas de trabajo”.

Luego, hizo alusión al ganador del reality en su segunda temporada, Gastón Dalmau, con quien siempre mantuvo una buena relación y habían lanzado la idea de hacerse socios en un restaurante. “Creo que ahora él está en Estados Unidos. Recién vamos dos meses que terminó, a mi me parece que pasó una eternidad porque entre la primera y la segunda temporada tuvimos tan poco tiempo…que ahora no lo sé. Cuando venga Dalmau veremos si practicó, y hay que laburar, no solamente hay que poner la cara, hay que trabajar”, expresó el cocinero.