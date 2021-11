Encaró un móvil de C5N e insultó al periodista en vivo: "¡Las pelotas!"

Julio, vecino de la zona de Saavedra, pasó por los micrófonos de C5N generando un momento tan incómodo como desopilante. Alejandro Moreyra, cronista del canal, compartió este momento en las redes sociales.

Corría el mediodía del sábado 13 de noviembre cuando, en Saavedra, el periodista Alejandro Moreyra se encontraba conduciendo un móvil de C5N y contándole a los televidentes un hecho de inseguridad ocurrido horas atrás. Un tiroteo llevado adelante en una inmobiliaria fue el motivo por el que el canal acudió, y en medio de la cobertura un hombre llamado Julio se hizo presente.

"Me llamo Julio. Había dos chabones, venían así enfierrados, loco. Yo venía del parque, porque yo todas las mañanas vengo a caminar al parque", comenzó diciendo, ante la atenta mirada de Alejandro Moreyra. "Ahá", lanzó el periodista, dándole pie a su entrevistado para que siga hablando. En ese momento, ocurrió lo inesperado.

"Ahá, ahá, ¡ahá no, las pelotas! Me cagué todo, boludo. Escuché dos disparos, a mí no me amenazaron, yo venía caminando y pegué la vuelta para allá. Estaba como en una película", lanzó Julio, quien agregó: ""Nunca me pegaron un tiro. Gracias a Dios, estoy bien. Había mucha gente, yo me fui para mi casa, ¿qué voy a hacer? Me tuve que desvestir en mi casa, obviamente, para ver si tenía un cuetazo".

Para finalizar, y oyendo que Alejandro Moreyra (quien compartió el momento en su cuenta de Twitter) explicó que Julio sintió miedo ante la situación vivida en Saavedra, este hombre reapareció en el micrófono para aclarar: "Miedo no, me cagué todo, pero miedo... Ésta tengo miedo. Que vengan de frente, sin armas, a ver quién gana".

Macri le echa la culpa al periodista de C5N por golpearlo con el micrófono

El expresidente Mauricio Macri dio una insólita explicación por la agresión al micrófono de C5N en Dolores, en medio de la indagatoria por el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan. Ahora, el líder de Juntos por el Cambio afirmó que fue el periodista quien lanzó el artefacto para golpearlo de forma directa.

En una entrevista con Red 43, Macri acusó al periodista Nicolás Munafó de haberle cruzado el micrófono e intentó victimizarse. Así fue el diálogo:

- Una persona normal que llega preocupado por la tensión que significa ir a declarar. Cuando bajo de la camioneta, hay una lluvia de micrófonos y uno se me viene a la cabeza directo.

- Justo al de C5N.

- Y bueno, preguntale al de C5N por qué me lanzó el micrófono a mí.