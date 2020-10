Sebastián Domenech y Sergio Lapegüe entrevistaban a Sandra, vecina de Laferrere que denunció que ayer delincuentes robaron en la puerta de su casa, cuando los cómplices de los asaltantes la amenazaron en vivo.

Domenech presentó la nota hablando de "la seguidilla de asaltos y robos que sufren los vecinos siempre. Hubo un caso antes de ayer, pero la semana pasada balearon a un joven sin dar en el blanco".

"Sandra es la dueña de casa, a ver si nos ayuda a armar esta historia. Había un doctor atendiendo a su hijo pero mientras estos delincuentes asaltaron al chofer que lo esperaba afuera", agregó el cronista de policiales. La vecina contó que "le robaron armados y lo hicieron arrodillar. Le sacaron el auto, que era su elemento de trabajo. La médica quedó adentro de la casa".

"¿Qué está pasando Sandra?", preguntó desde el piso Lapegüe al escuchar gritos de fondo. La mujer contó que "lo que está pasando es que los supuestos ladrones, no sé quiénes son esta gente, me están amenazando que nos van a tirotear la casa. Es en vivo". Al enfilar hacia la calle por la que escapaban los malhechores, Domenech pidió: "Esto es improvisación. Sabíamos que había jóvenes dando vueltas. Perdón, Sergio. Venga, Sandra". Y agregó que "el tema es que los vecinos, no Sandra, no la víctima, acusan a delincuentes de las inmediaciones y aparentemente se acercaron para amedrentar".

El hijo de Sandra contó que "los delincuentes que robaron el auto ayer vinieron acá a la esquina a decir que si no dejamos contar, porque nos conocen y saben que son del barrio, y nos vinieron a amenazar. Que si no sacamos los videos nos van a venir a cagar a tiros a tu casa. No se puede vivir así con tanta inseguridad. Ahí volvieron. Son todos cómplices ellos. Son de acá a la vuelta. Chupan siempre ahí en la calle Zárate".

"La policía nunca hace nada. Roban lo que venga", sumó Sandra. Lapegüe reaccionó: "Le pedimos a la policía si puede venir con un patrullero". En menos de cinco minutos, dos patrulleros aparecieron en la zona, pero se quedaron en el lugar aguardando instrucciones.

Robo a un periodista de Telenueve

Diego De Marco es periodista de Telenueve y suele desempeñarse como movilero desde el lugar de los hechos. Su trabajo lo llevó este martes a Sarandí, localidad del sur del Gran Buenos Aires, para transmitir los testimonios de vecinos víctimas de la inseguridad sin pensar que él mismo sería víctima de un robo.

Segundos antes de salir al aire, el cronista esperaba que le indicaran el momento en el que tenía lugar en la transmisión cuando pasó lo inesperado. Acompañado de vecinos, con la cámara prendida, con otros medios presentes, nada importó a la persona que se acercó con cuidado al periodista, le arrebató el celular y corrió hasta meterse en un pasillo cercano.

De Marco lo corrió por detrás esos metros hasta llegar a la entrada del pasillo, donde se detuvo por motivos de seguridad. Allí se le acercaron algunos vecinos que conocían a la persona y les pidió que le hagan saber que su celular es una herramienta de trabajo.