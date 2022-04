En una noche complicada, un querido participante abandonó MasterChef Celebrity

En la segunda emisión de la Revancha del programa, un nuevo participante quedó fuera de la competencia.

Un nuevo participante quedó fuera de MasterChef Celebrity luego de una complicada velada. En la segunda emisión de La Revancha, el jurado propuso una consigna que alentó a los concursantes a demostrar su capacidad de seguir recetas al pie de la letra, pero un concursante no cumplió con las expectativas y quedó fuera.

En una velada atravesada por la gastronomía peruana, los concursantes tuvieron que realizar dos platillos diferentes: uno general para todos y otro elegido por azar. En la primera emisión, Mica Viciconte se convirtió en la primera eliminada luego de un plato al que catalogaron con "falta de sabor", y durante la segunda trasmisión la historia volvió a repetirse con un participante.

Los errores del concursante eliminado fueron determinantes: la carne quedó cortada en pedazos muy grandes, faltó humedad en los rellenos y el sabor no fue tan llamativo como el que lograron sus compañeros. Por este motivo, "El Polaco" se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: La Revancha.

La determinación final se definió entre Joaquín Levinton y "El Polaco" quienes presentaron errores similares en sus presentaciones. Sin embargo, por poca diferencia, el intérprete de cumbia que canta hits como Deja de Llorar y No Hablen Mal de Ella terminó por despedirse del certamen. Cabe recordar que, durante la primera temporada, el cantante formó parte del podio y ocupó el tercer puesto dentro de la competencia.

La despedida de "El Polaco" de MasterChef Celebrity: La Revancha

Durante su primer paso por MasterChef Celebrity: La Revancha, "El Polaco" mostró un gran talento para la cocina pero, sobre todo, dejó en claro cuánto le importaba su lugar al innovar en cada jornada y estudiar para aprender nueva técnicas. Sin embargo, en la segunda oportunidad que le brindó la producción, el cantante no llegó a demostrar todo de lo que era capaz.

Agradecido por la oportunidad que le volvió a dar Telefe, "El Polaco" se despidió del certamen con mucha alegría. "No me digás, no me digás que me voy yo", comenzó por decir el cantante en el detrás de escena. "Muchas gracias, siempre es un placer venir. Yo la paso muy bien acá, me desestreso cocinando y me divierte mucho aportar mi granito de arena", concluyó el artista.

Luego de despedir con un sentido abrazo a cada uno de sus compañeros, "El Polaco" se despidió cantando del estudio y volvió a agradecer la segunda oportunidad que le dio el programa.