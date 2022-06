En una jornada que enfrentó a los concursantes, una famosa abandonó El Hotel de los Famosos

Luego de la semana de repechaje y con grandes tensiones dentro del programa, una participante se despidió del reality.

Una nueva participante quedó fuera de El Hotel de los Famosos tras una reñida y compleja gala de eliminación que dividió las aguas en el reality show y generó aún más tensiones. La emisión del lunes dejó afuera a una importante concursante que empezaba a posicionarse dentro de la competencia y muchos de sus compañeros quedaros decepcionados. Tras enfrentar un desafío complicado que mezclaba la estrategia con la destreza física, se conoció quién quedó fuera del programa de El Trece.

Luego de haber sido elegidos por sus compañeros y perder en la instancia del laberinto, Locho Loccisano y Militta Bora se enfrentaron en "la gran H" y se disputaron su lugar en El Hotel de los Famosos con una reñida gala de eliminación. Sin embargo, solo uno de ellos logró triunfar con su destreza física y se coronó como el ganador del desafío.

Unos minutos antes del gran duelo, Locho y Militta Bora compartieron un momento a solas en el vestuario, pero en lugar de desearse suerte mutuamente, revelaron algunas verdades guardadas. La cantante quiso consolar a su compañero y decirle que no se tome personal los insultos de su compañeros y que dejara de aguantar el bullying por "plata", pero Loccisano no toleró: "Si me voy les doy la razón a ellos. Yo no quiero que me aplaudan, a mí la plata no me hace falta". En este contexto, el conductor admitió que estaba allí porque quería pese a que sus compañeros le hicieran su estadía imposible.

Finalmente Militta Bora se convirtió en la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos, a tan solo una semana de haber ingresado nuevamente al reality en la instancia del repechaje. Agradecida por la oportunidad que le brindó el programa y angustiada por su salida, la intérprete se despidió del reality entre lágrimas.

El difícil momento de salud que atravesó Locho Loccisano

En medio del desafío para ganarse la continuidad dentro del programa, Locho Loccisano frenó el juego debido a un problema de salud que se interpuso. "Tengo pánico, no puedo respirar", lanzó el conductor mientras se corrió hacia un lado para tomar aire.

"Me siento mal, me quedé sin aire y me agarró pánico", expresó Locho. Rápidamente, Martín Salwe quiso ayudarlo y le indicó que respirara por la nariz para tratar de serenarse, pero el modelo se encontraba muy angustiado y le costó recuperarse. Afortunadamente, Loccisano estaba muy adelantado en relación a la cantante y pudo tomarse un tiempo para descansar.

Pese a que se consagró como el ganador, Locho Loccisano aseguró que le daba "mucha claustrofobia" pasar por el laberinto y "que sentía que se iba a morir". Incluso, luego de terminar el juego, el mediático pidió asistencia médica porque no podía completar su respiración.