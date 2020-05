En un encuentro virtual con Jorge Rial, Dady Brieva y Andrea del Boca recordaron "El sodero de mi vida"

Cuando la semana pasada Jorge Rial reunió a Roxy (Mercedes Morán) y Panigazzi (Juan Leyrado) de "Gasoleros" para una charla virtual, nadie imaginaba que ahora les tocaría a Andrea del Boca y Dady Brieva, quienes protagonizaron en 2001 la recordada telenovela "El sodero de mi vida" por la pantalla de el trece. La dupla recordó el fenómeno que desató la tira y reveló anécdotas inéditas. "Nos pagaron con electrodomésticos", confesaron.

"Sofía Campos y Alberto Muzzopappa eran personajes entrañables. Cuando filmamos la película Apariencias , con Adrián Suar, él me propuso hacer una ficción con Dady y me encantó porque yo amo la comedia. Pero quedé embarazada y Adrián me dijo que si aceptaba, él me esperaba. Y así fue. Anna nació en noviembre del 2000 y en febrero del año siguiente empezamos a grabar", arrancó Andrea, al aire de Intrusos (América TV).

Y al respecto, Dady agregó: "Fue el programa más visto de la televisión argentina de ese año. Adrián se inspiró en un personaje que salió en un canal de cable que se llamaba El aguante y había un gordo que se llamaba Muzzopappa, un barrabrava. Yo le dije que quería que fuera peronista. Fui un mes a dar vueltas en un camión de una sodería para ver cómo era el trabajo. Una semana antes que saliera supimos que iba a ser un éxito. Andrea volvía a la tele después de mucho tiempo y yo protagonizaba como galán, algo muy gracioso".

Filmada en pleno 2001 y con un escenario funesto por la crisis, ambos protagonistas revelaron que les terminaron pagando el sueldo "con electrodomésticos porque el país se caía a pedazos". Sobre el final de la entrevista y en tono jocoso, Rial les preguntó si existió tensión sexual entre ellos. Sobre ello, Dady afirmó totalmente desprejuiciado: "De mi parte, desde el primer día. Con esos morrones que tiene de labios y esa piel blanca. La vi prácticamente desnuda en una escena de amor. Ella me enseño a besar, a pararme frente a la cámara. Yo le iba al labio de abajo, y una vez me dijo que no sea animal".

Divertida, Andrea del Boca remató: "Siempre fue muy buen compañero y me sentí respetada, pero Dady nunca había hecho una ficción romántica. Así que le expliqué cómo eran los besos porque hice un curso de besos en los Estados Unidos y Dady terminó siendo George Clooney".