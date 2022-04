En plena recuperación, Fede Bal publicó una foto desnudo en el hospital

Fede Bal impactó en las redes sociales al publicar fotos suyas sin ropa: cómo reaccionó Sofía Aldrey, su novia.

En medio de su internación por el accidente que sufrió en Brasil, Fede Bal sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar una foto semidesnudo por los pasillos del sanatorio Centro Médico Américas, ubicado en Río de Janeiro. En otra de las imágenes, aparece junto a su novia, Sofía Aldrey, quien lo acompañó durante este duro momento.

Como en otras situaciones en las que su salud estuvo muy delicada, Bal eligió tomárselo con humor. “Me Río de Janeiro”, publicó en su cuenta de Instagram junto a las divertidas fotos. En una de las imágenes, aparece vestido con un mameluco desabrochado en la parte de atrás, con la cola al aire, unas pantuflas y un sombrero, mientras se lleva el dedo a la boca y sostiene un suero con la otra mano.

Entre los comentarios, varios de sus seguidores comentaron que tiene “un Dios aparte” y destacaron su capacidad para tomarse con humor todas las dificultades que le toca atravesar. “¡Qué bueno que tengas ese humor maravilloso! Deseo de todo corazón que te pongas bien pronto. Tenés un ángel enorme que te protege”, le comentó una seguidora. “Qué gran guerrero que sos, Fede. A pesar de todo, le ponés la mejor onda. Me saco el sombrero”, escribió otro internauta.

Por su parte, la novia de Fede compartió una foto juntos de ese mismo momento. En la imagen, se la ve abrazándolo por detrás y a él tomándole la mano. “¡Más lindos! Siempre Sofi al pie del camión”, “Qué bueno que tiene una mujer como vos a su lado”, “Hermosa pareja, Sofía lo cuida muy bien” y “Son una pareja admirable” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en el posteo.

Cómo fue el accidente que sufrió Fede Bal

Fede Bal sufrió un grave accidente en Brasil mientras grababa escenas de Resto del Mundo, el nuevo reality de viajes que conduce en El Trece. Resulta que, mientras estaba subiéndose al parapente, el motor se le cayó encima del brazo, el cual se fracturó en tres partes distintas. “Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar. Rodé ocho metros, no sabía dónde estaba parado”, relató el hijo de Carmen, en diálogo con Gente como Vos (Radiovision 107.5).

“De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes”, continuó. Cuando lo subieron a una silla de ruedas, la persona que lo transportaba manejó tan rápido que Fede cayó contra el piso. “Me rompió toda la cara. Me quebré la nariz, me cocieron y me enyesaron. Tenía toda la cara rota, la nariz y el pómulo explotados”, agregó el conductor.

Una vez que cayó en cuenta de que, una vez más, había estado al borde de la muerte, se largó a llorar junto a las enfermeras. “El motor me pudo haber cortado la cabeza porque era muy fuerte y pesado. En un momento, en la guardia, rodeado de todas las enfermeras, me puse a llorar porque me dijeron que podría haber muerto. Alguien me cuida o tengo que hacer muchas cosas todavía. Me pasan todas y no me muero, soy como Deadpool. No me puedo morir, no me sale morirme”, cerró.