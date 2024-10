En medio de su separación: Carmen Barbieri habló de su relación con Guillermo Francella

Carmen Barbieri habló de su relación con Francella en medio de la separación del actor.

Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña se están separando después de 36 años de casados y la noticia captó la atención de los curiosos que buscan detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a cerrar un capítulo importante de sus vida. En medio del escándalo que salpica al actor de El Encargado, la capocómica y exvedette Carmen Barbieri rompió el silencio y recordó su noviazgo con Francella en la década de los '80.

La situación se dio cuando un movilero de A la Tarde (América TV) fue a buscar a la conductora Carmen Barbieri para preguntarle por la reciente separación de Guillermo Francella, en busca de que la actriz rememorase su etapa de enamoramiento del respetado actor. Carmen se mostró reticente a dar una respuesta y sentenció: “Yo no hablo del tema, con mucho respeto para la familia Francella, para la hermosa familia que tienen, y no tengo nada que decir".

Ante la insistencia del periodista, la capocómica deslizó: "Yo no sé nada y no tengo por qué opinar. Hago un programa de actualidad, donde la mesa opina, pero yo trato de mantenerme al margen. Es gente que yo quiero mucho”. Acto seguido, procedió a recordar el fugaz romance que tuvo con Guillermo Francella y opinó: “El es muy gracioso, yo lo quiero mucho y él puede decir lo que quiera. Nos quisimos mucho en un momento, éramos muy jovencitos y lo sigo queriendo mucho y admirando. Muy feliz por lo bien que le va, se lo merece. Ya no somos amigos ni tengo ni una relación. Somos colegas y nos respetamos ambos. Toda la familia es maravillosa, es educada. Los hijos, el hermano ni hablar, y son una familia bárbara”.

Días atrás la periodista Paula Varela anunció la separación y remarcó: "Ambos siguen compartiendo eventos familiares. Tienen una muy buena relación. En el último tiempo a él se lo vio viajando solo con su hermano, hará unas tres semanas. Ella también hizo un viaje sola, y siguen compartiendo reuniones familiares. Él estuvo en los Martín Fierro y agradeció al público sin hacer ningún tipo de mención familiar. Guillermo hoy está en un gran momento profesional, pasando uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, pero a nivel personal esta en crisis. A él se lo vio recorriendo algunos bares con su hermano”.

Los próximos proyectos de Francella en el cine y la televisión

En su carpeta de proyectos, Francella tiene la cuarta temporada de El Encargado y el anuncio de Homo Argentum, un nuevo proyecto de la dupla de directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. Por el momento no hay fecha de estreno para la nueva tanda de episodios de El Encargado -a pesar de que se sabe que llegará durante el 2025- pero se deslizó que podrían ser 7 como en su tercera temporada. Todas las temporadas de la serie protagonizada por Guillermo Francella pueden verse en la plataforma de streaming Disney+.