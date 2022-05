En la recta final del programa, una querida participante abandonó El Hotel de los Famosos

Tras una reñida gala en donde pusieron a prueba sus destrezas físicas, una querida participante quedó fuera del reality show.

Una nueva concursante quedó fuera de El Hotel de los Famosos tras una reñida y compleja gala de eliminación, en donde dos famosos se enfrentaron por primera vez a la gran H. La emisión del lunes dejó fuera a una participante y marcó un antes y un después dentro del reality show. Tras enfrentar una competencia complicada que mezclaba la estrategia con la destreza física, una querida participante quedó fuera.

Luego de haber sido elegidas por sus compañeros y perder en la instancia del laberinto, Lissa Vera e Imanol Rodríguez compitieron en "la gran H" y se enfrentaron a un reñida gala de eliminación. Sin embargo, solo una logró triunfar con su destreza física y se coronó como el ganador del desafío.

Minutos antes de enfrentarse a la complicada prueba de destreza física que les impuso la producción, los sentenciados se reunieron con Pampita y recibieron mensajes especiales de sus familiares y amigos. Guiados por la emoción, Imanol y Lissa se refirieron a su paso por El Hotel de los Famosos y admitieron estar muy contentos por la oportunidad que le brindaron desde el canal. Una vez que finalizaron con esta reunión, ambos se fueron a cambiar para prepararse para el desafío que definiría todo.

Finalmente Lissa Vera se convirtió en la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos. Agradecida por la oportunidad que le brindó el programa, la cantante de Bandana se despidió con gran emoción en su voz. "Estoy re contenta porque llegué hasta acá e hice un montón de cosas que nunca pensé que iba a hacer. Lo primero que quiero hacer ahora es abrazar a mi hija", dijo Lissa Vera al despedirse.

El peor staff de la semana: una gran polémica

Pese a que poco a poco empiezan a definirse los mejores participantes de El Hotel de los Famosos en el camino a la final, hay algunas complicaciones que surgen a raíz de ser menos dentro de las instalaciones. Esto es lo que sucedió en la última semana, cuando el grupo de staff no pudo cumplir con todas las actividades debido a "la poca cantidad de gente que había".

En este contexto, Locho Loccisano volvió a ser elegido como el peor staff de la semana y no pudo ocultar su indignación, ya que no sintió que fuera el del más bajo desempeño. Con una actitud desganadas, el influencer tomó las quejas de los jefes pero no dijo nada al respecto, solo se limitó a mostrar sus pocas ganas de seguir trabajando.