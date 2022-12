Emocionante descargo de Benjamín Vicuña sobre su hija Blanca: "Mucha rabia"

El actor chileno se pronunció sobre el deceso de su hija de 6 años en 2012 y contó cómo ha convivido con esa realidad hasta hoy. Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la religión.

Benjamín Vicuña se refirió al deceso de su primera hija, Blanca, más de diez años después del suceso que marcó un antes y un después en su vida. El actor de tiras como Argentina, Tierra de Amor y Venganza y Don Juan y su Bella Dama habló sobre su vínculo con la religión tras ese hecho.

"En la primera etapa me dio mucha rabia con la religión. Porque está ese ABC del cristiano de que si sos una persona la vida te tiene que tratar bien", comenzó su descargo Vicuña en diálogo con Cecilia Bolocco en su ciclo de TV. Y agregó: "Hay un pasaje de la Biblia, que lo escuché hace muy poco y me sorprendió porque no lo conocía, que incluso se debe perdonar a Dios. Él es el que perdona, pero uno también tiene que tener el corazón abierto y perdonar los designios".

Vicuña aseguró que la niña significó muchísimo para él y habló de la responsabilidad que siente a la hora de referirse al tema de manera pública, ya que se trata de un tema sagrado para él. "Entonces, de alguna manera tengo cierta responsabilidad para contestar, porque perfectamente podría decir que de eso no hablo porque para mí es un lugar sagrado. Nunca voy a hablar de detalles, ni de cosas que tengan que ver con intimidades de una familia, y cómo se transitó ese momento. Pero en estos diez años como familia ha sido un viaje de amor, donde la ausencia se transforma en presencia", añadió el actor que tuvo hijos con Carolina "Pampita" Ardohain y con "La China" Suárez.

"Mis hijos a veces se ponen celosos porque hay más fotos de Blanca que de ellos en mi casa. Si aprendés a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra, es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que trabajo, por las que me levanto a la mañana", cerró el artista.

Las declaraciones de Pampita sobre la muerte de su hija

Ardohain el año pasado habló de manera abierta por primera vez en los medios, en una entrevista con Ángel de Brito, respecto del deceso de Blanca. "Es una cosa de siempre, del día a día, no es solo ese momento, no hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar porque es un tema tan privado y doloroso", soltó la modelo.