Yanina Latorre fue entrevistada por 'Pampita' Ardohain en su programa de NET TV. Fue en ese momento cuando, en pleno móvil desde exteriores, la conductora le consultó a la mediática si tenía consejos para brindarle a Charlotte Caniggia. Claro, la hija del 'Pájaro' comenzaba su participación en el ciclo televisivo de la modelo, y fue allí cuando su colega lejos estuvo de brindarle su apoyo.

“No Pampita, ningún consejo. No me gusta Charlotte como panelista. No tiene contenido y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal”, sentenció Yanina, quien después de esa respuesta estuvo pocos minutos más al aire y su reportaje culminó. Acto seguido, Charlotte le contestó frente a las cámaras y no se guardó nada.

¿Qué dijo Caniggia? Lo siguiente: “Me parece que es una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele”. Luego de manifestar estas duras declaraciones, la joven prosiguió con una sentencia alusiva a conflictos familiares que exceden la pantalla chica.

“Yo no quiero pelearme con nadie… Pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces (…) Tiene re mala onda con mi madre, entonces se la agarra conmigo”, agregó Caniggia.