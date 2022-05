El último pasajero: la abuela de Nico Occhiato sorprendió a Flor Vigna con un regalo íntimo

Flor Vigna se llevó una gran sorpresa en El Último Pasajero al ver el obsequio íntimo que le dio la abuela de su ex, Nico Occhiato.

Flor Vigna, quien actualmente conduce El Último Pasajero en Telefe, fue sorprendida por la abuela de Nico Occhiato, su expareja y actual compañero de conducción en el programa. Al aparecer, la mujer llevó un regalo muy íntimo que había hecho para la cantante.

A pesar de haber terminado su relación, Flor y Occhiato enfrentan el desafío de trabajar juntos conduciendo un programa. Es por esto que en más de una ocasión transitaron momentos de incomodidad y éste no fue la excepción: la abuela del actor le hizo un regalo insólito a Flor y lo contó frente a las cámaras.

“Soy feliz de ver todo esto. Tenía muchas ganas de venir, amo a Flor, no la veía hace muchísimo”, expresó la abuela de Occhiato. “No lo puedo creer, la verdad que no dormí en toda la noche. Mi marido me dijo: ‘Te la pasás dando vueltas porque mañana te vas a pasear’”, comentó, generando una gran ternura entre el público.

Acto seguido, la mujer contó el obsequio que había traído para Vigna. “Le traje torta de coco, rosca de pascua, chocolate, alfajores… Y también le traje una tanga”, soltó la abuela de Nico. Entre risas y sin saber qué decir, la cantante explicó que esta no es la primera vez que le regala ropa interior.

“Vamos a explicarlo, ella siempre me traía tangas. Es un regalo habitual en ella”, explicó la conductora. "Yo siempre le regalé tangas, la conozco. Le quise hacer un regalo”, le contestó la abuela de Nico, a lo que Flor le señaló: “Son buenas las que me regalás, eh. Me siguen durando”. Inmediatamente, el momento trascendió en redes sociales y cientos de internautas hicieron eco de lo ocurrido.

El incómodo momento de Nico Occhiato y Flor Vigna en PH, Podemos Hablar

Recientemente, Occhiato y Flor fueron invitados a PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kunsnetzoff, y vivieron un tenso momento al recordar su relación frente a las cámaras. Todo comenzó cuando Vigna se abrió sobre su perspectiva de la situación y contó que veía a Nicolás como una persona muy segura y decidida. “Siempre fue así él. Fue el que más decidió. Nico me dejó siete veces, él estaba muy curtido ya”, expuso la artista.

Visiblemente incómodo, Occhiato aclaró que no habían sido siete veces y que la decisión de terminar fue porque su relación ya no daba para más. “Capaz sí fui el que tomaba la decisión pero de algo que era evidente. Teníamos formas distintas de percibir la vida y la pareja en un punto, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”, explicó. En este sentido, el actor reconoció que él era quien tomaba la iniciativa pero que a él también le dolió. “Yo también lloraba y la pasaba mal, pero había que tomar la decisión”, cerró.