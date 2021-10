El último gesto de la hija de Ricky Sarkany antes de morir: "Fue hermoso"

A siete meses de la muerte de su hija, Ricky Sarkany reveló cuál fue el último gesto que tuvo. El increíble relato del empresario generó conmoción.

Ricky Sarkany rompió el silencio y ofreció un duro testimonio. A siete meses de la triste muerte de su hija, quien venía de tener un hijo hacía tan sólo una semana, el reconocido empresario dio detalles de cuál fue el último gesto que Sofía Sarkany tuvo antes de morir. Con muchísima emoción, su relato generó conmoción en un evento en el que participó.

En una entrevista pública que concedió, y que luego transmitió LAM (Los Ángeles de la Mañana) por El Trece, Sarkany habló para una multitud de personas en Uruguay. Allí reveló que, tras la muerte de su hija y durante un tiempo, vivió un verdadero calvario: "Estuve un mes sin salir del departamento. En un piso 21 lo único que pensaba es si tenía huevos para tirarme por la ventana, por el balcón". Y aclaró: "Nunca lo iba a hacer, pero tenía la sensación de 'esto termina'. No salí, no me afeité, apenas comía y mi familia trataba de seguir, estaban las chicas que lo viven con una naturalidad completamente distinta".

Luego, Ricky Sarkany relató cómo fueron los últimos minutos de Sofía en la clínica en donde estaba internada: "Cuando Sofía estaba entubada y nosotros nos habíamos despedido, mis otras hijas fueron y estuvieron con ella, la presión le iba bajando y entró la enfermera y dijo ‘no sé qué estaban haciendo pero sigan así porque la presión se le puso normal’".

Ricky Sarkany y su hija Sofìa Sarkany.

Asimismo, el diseñador resaltó que Sofía tuvo un increíble y sorprendente gesto antes de morir: "Estuvieron hablando, le hacían masajitos, le daban besos, le ponían canciones. En eso salen las chicas y les pregunto ‘¿que pasó?’ y Clarita me dice ‘papá fue hermoso’. Le pregunté ‘¿fue hermoso qué?’, ‘¿qué pasó?’ y me dijo ‘fue maravilloso’. Había fallecido".

De qué murió Sofía Sarkany, la hija de Ricky Sarkany

En 2018, a la hija de Sarkany le detectaron un cáncer de útero. Desde aquel entonces se encontraba llevando una serie de tratamientos. Luego de un tiempo en el que logró sobrellevar la enfermedad, Sofía dio a luz a su hijo Félix, el 22 de marzo. Lamentablemente, su estado de salud se agravó y quedó en coma inducido: el 29 de marzo falleció en una clínica del estado de Florida (Estados Unidos).

Quién era Sofía Sarkany

Sofía Sarkany, hija mayor de Ricky Sarkany, intentaba seguir los pasos de su padre. Se desempeñaba como artista plástica, diseñadora, fotógrafa amateur y emprendedora en la moda. En 2012 logró dar un salto en el rubro y llevó adelante una muestra en el Centro Cultural Recoleta, donde presentó zapatos con plataformas altas y muchos colores. Además, tenía estudios en el Central Saint Martins (Londres).