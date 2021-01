Tienen que operar de urgencia al Turco García.

Claudio "El Turco" García fue uno de los grandes personajes del 2020 gracias a su notable paso por "MasterChef Celebrity", volviéndose popular hasta para un público ajeno a su campo, el fútbol. De todas formas, el exdelantero de Racing no arrancó el 2021 de la mejor manera y tuvo un accidente andando en cuatriciclo por Mar del Plata, que le ocasionó una fractura expuesta y tuvo que pasar por el quirófano.

"El Turco se sacó una foto arriba de este vehículo, que tiene un volante y es supuestamente más estable, tiene techo, tiene otra autonomía. En un video se lo ve en otro cuatriciclo, en uno de esos vehículos sufrió el accidente. Un momento delicado que se puede evaluar como grave, el hecho de la fractura, el hecho del temor de seguir llevando adelante estas prácticas, afrontando los médanos en estos vehículos que le han costado la vida a tanta gente", informó Rodrigo Lussich al aire de "Intrusos" (América TV).

"El Turco García se accidentó en Mar del Plata a bordo de un UTV, un cuatriciclo grande, uno que es con volante de auto, es un pequeño buggy, es más parecido a un auto, pero tiene las capacidades para andar entre los médanos, la arena", detalló y agregó: "El accidente que protagonizó pudo haber sido mucho más grave, pero bueno, tiene una fractura expuesta en el brazo que lo llevara al quirófano en las próximas horas".

Además, dio precisiones en torno a su intervención quirúrgica y precisó: "Entre mañana y el sábado lo van a operar en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. Además, le va a quedar el temor de seguir afrontando a los médicos y andar en estos vehículos que le han sacado la vida a tanta gente. Se tiene que operar en medio de un momento complicado, difícil".

El Turco García contó la historia de amor que lo une a Mariela, su esposa

"Aceptó un hijo extramatrimonial, y cuando lo atiende es como si fuera suyo. Mariela es alguien que me apuntala bien. No soy machista pero tampoco soy un gobernado, sino que hablamos entre los dos, nos ponemos de acuerdo y le damos para adelante. En un momento no tenía ni para comer y siempre me comporté bien. Además, ¿quién me va a dar bolilla con la cara que tengo", reveló El "Turco", semanas atrás en diálogo con "Confrontados" (El Nueve).

Participando de la entrevista y con mucha chispa, la esposa del ex delantero de Racing expresó sus deseos de ser convocada al "Bailando", entre otros proyectos en televisión: "Yo haría todo, cocinaría, sería panelista, mientras sea bueno y la pasemos bien. Claudio es un fenómeno popular hoy. Los niños lo aman, y no lo conocen como jugador. Estoy sorprendida por el público que acaparó".