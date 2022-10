El Turco Asís destrozó al periodismo macrista: "Disimulen un poco"

Tras los fuertes comentarios de Facundo Manes contra Mauricio Macri, Jorge "El Turco" Asís cruzó a los periodistas y medios ultramacristas que salieron a respaldar al ex presidente de la Nación.

Jorge "El Turco" Asís decidió hacer un breve análisis de lo que ocurrió con los periodistas y medios ultramacristas que salieron a defender a Mauricio Macri tras los picantes dichos de Facundo Manes. A través de su cuenta de Twitter, el analista político destrozó a los comunicadores y les hizo un pedido particular: "Muchachos, disimulen un poco".

Luego, el periodista consideró que "lo mejor que produjo Manes con sus declaraciones sobre el 'populismo institucional' es el deschave frontal de los comunicadores que reaccionan como efectivos instrumentos de la política". Finalmente, aclaró que sus dichos son "con todo respeto".

El tuit de Jorge Asís que se hizo viral

Qué dijo Facundo Manes sobre Mauricio Macri

El pasado domingo 2 de octubre, Facundo Manes visitó La Nación Más y fue entrevistado por Luis Majul, quien le indicó que "algunos creen que el radicalismo es 'neopopulista'". "¿Quién cree eso?", le consultó el neurólogo. Y el periodista ultramacrista sostuvo: "Macri es uno de ellos". Como consecuencia, el político lanzó un contundente comentario: "Macri debería reflexionar, porque en su gobierno tuvo populismo constitucional (sic)".

Como si fuera poco, el primer candidato radical bonaerense en las elecciones del 2021 señaló que Macri "tuvo operadores que manejaban la Justicia. Eso es populismo institucional". Y también se refirió al escándalo por el espionaje ilegal: "Hubo evidencia de que espió a gente de su gobierno".

Luis Majul y Alfredo Leuco salieron a bancar a Mauricio Macri tras los dichos de Facundo Manes

A través de un mensaje que publicó en Twitter, Luis Majul defendió a Mauricio Macri de los comentarios del neurólogo: "Hola @ManesF @LuisGasulla No se equivocó. @mauriciomacri fue sobreseído en la causa por supuesto espionaje ilegal de los familiares del Ara San Juan, Y no está ni imputado ni procesado x la causa de supuesto espionaje ilegal q ahora está en Cro Py. No es opinión. Es información", escribió el periodista.

En tanto, en La Nación +, Alfredo Leuco también salió a pegarle a Facundo Manes: "Es una verdadera torpeza política poner en el mismo lugar a Mauricio Macri que a Cristina Kirchner. Él está integrando un suerte de alejamiento. El radicalismo por ahora no se expresó de forma formal". Luego dijo que habló en off the record con algunos dirigentes radicales: "Dicen que es una verdadera estupidez generar una suerte de teoría de los dos demonios. Macri cometió errores, Cristina cometió delitos".