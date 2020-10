El Turco Asís atacó al Gobierno y Massa lo dejó mudo con una frase

Sergio Massa dijo presente en La Noche de Mirtha, donde la conductora Juana Viale reunió una mesa ultramacrista. La misma fue conformada por los periodistas Jorge Asís, María O'Donnell y Marcelo Bonelli, quienes atacaron permanentemente al diputado por el Frente de Todos.

En un momento del programa, los integrantes de la mesa analizaron la frase de Mauricio Macri sobre que su mandato económico finalizó el 11 de agosto de 2019. El Turco Asís tomó la palabra y se tomó unos minutos para atacar al Gobierno de Alberto Fernández.

"Macri tiene razón. No es que hay 10 meses de Gobierno. Hubo muchos meses más que se podría haber preparado programas de Gobierno con un poco más de profundidad", indicó el periodista. Luego, y observando atentamente al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, le comentó: "¿Qué es lo que yo pienso? Y no sé si se va a enojar Sergio (Massa). Tenemos que analizar la precocidad. Todo es precoz. Fue muy precoz la sensación de desgaste del Gobierno que vos representás y que defendés con dignidad, te diría".

"Ha sido muy prematuro ese desgaste y esa falta de confianza que generó como es también prematura esa militancia de fin de semana largo de la oposición, que también se moviliza de manera precoz. Genera un ambiente de rivalidad. La reaparición de Macri es consecuencia de este contexto, que no se quiere quedar afuera. Todo se precipita en este aspecto. Macri está jugando su interna, no sólo su interna para el 2023. No sé si hay tanto espacio para el 2023. Nadie mira a tanta distancia", agregó Asís.

Como consecuencia, y no contento con la comparación que realizó el periodista, Massa le marcó la cancha: "No, bueno... Fue la frase más vulgar la que usaste".

Minutos después, Massa volvió a tomar la palabra y dejó mudo a todos los comensales presentes: "Con el Gobierno de Alberto Fernández esperábamos una oposición que ayudara y que, en todo caso, te señalara: 'Cuidado que en esta te podés equivocar'. Sobre todo porque hace nueve meses que se fueron del Gobierno dejando cepo, país hiperendeudado, desocupación, quiebra de empresas".

"Me gustaría hacer la distinción a partir de los que tienen la posibilidad de gobernar, los que cooperan, y los que desde la cuenta de Twitter dicen cualquier cosa porque, total, no tienen ninguna responsabilidad. No les importa si el dólar aumenta o no porque lo que quieren es el fracaso del Gobierno", añadió.