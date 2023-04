El triste adiós de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Chau"

Paula Chaves y Pedro Alfonso protagonizaron una triste y emotiva despedida familiar. El conmovedor descargo de la actriz y ex conductora de Telefe en las redes sociales.

Paula Chaves hizo un anuncio que causó revuelo en la farándula argentina. La actriz y ex conductora de Telefe utilizó sus redes sociales para decirle adiós a un ser querido de la familia que compone junto a Pedro "Peter" Alfonso, con quien tiene tres hijos.

Tal y como viene comentando desde hace varios días por medio de su cuenta oficial de Instagram, Chaves y Alfonso le dieron tránsito a "Matilda", una perra galga que lograron rescatar y a la que le dieron un espacio para poder comer y vivir de manera momentánea.

Pese a que la familia se encariñó con Matilda, Paula y Pedro debieron encontrarle un nuevo hogar. Luego de algunas semanas de espera, la actriz y presentadora de TV compartió: "Tenemos buenas noticias ¿Están listas?". Encariñada con la mascota, la mujer de 38 años indicó: "Es la perra más perfecta, amorosa y buena. Merecía la mejor familia…pero a nosotros nos costaba no verla más. Es por eso que busqué una mamá humana que la deje subir a la cama, y le de todo el amor que ella se merece".

Paula Chaves le dijo adiós a una perra que mantuvo con Pedro Alfonso.

Luego, en otra publicación de Instagram, Chaves expuso que la perra fue adoptada por la modelo y hermana de Nicole Neumann, Geraldine "Gege" Neumann. "Queda en las mejores manos. Las amo. Si hay alguien que me guió en mis primeros pasos de maternidad, me dio amor y me demostró que los perros, son hijos es ella", expresó.

Conmovida por el adiós de la mascota, Paula Chaves manifestó: "Chau Matilda, vas a tener una vida llenísima de amor. Y esta familia tiene mucho amor para seguir dándote". "Y una vez más nos quedamos con el corazón enorme. Lleno de amor. Por haberle enseñado a Matilda que podía tener una vida repleta de mimos y camas calentitas. Y soltarla también es parte del proceso. Que siga quedando un lugar en esta casa, para poder seguir cambiando el destino de los perritos. Obvio que nos cuesta la despedida…pero es un aprendizaje para todos. Dar amor y soltar para poder seguir rescatando. Gracias @huellitasperdidasok", concluyó.

El mal momento de salud de Paula Chaves

A fines de marzo pasado, la modelo y conductora relató que tuvo días muy intensos y que no paró ni un segundo. A su vida habitual, su trabajo y sus actividades familiares, Chaves sumó esta semana el cumpleaños de su amiga Mery del Cerro, una participación como invitada en el programa de Fer Dente por América TV y el casamiento de Lizy Tagliani con Sebastián Nebot. Todas esas actividades pasaron factura en su salud y la ex Showmatch terminó de la peor manera.

En su cuenta de Instagram, Paula Chaves publicó una storie en donde hizo evidente lo que le pasó. “Sin dudas una de las cosas que más me cuesta es frenar…”, escribió la presentadora de Bakeoff. Y agregó: “El cuerpo solito lo pide sino se lo das”.

En la imagen se podía ver que Chaves estaba en la cama, totalmente tapada, como si atravesara algún enfermedad momentánea. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores se preocuparon por la situación. Por eso, la modelo hizo otra publicación en la que aclaró los detalles de la situación: “Estoy bien, me bajaron las defensas”.

“Fue una semana bastante movilizante. El aire acondicionado. Y la joda obviamente, que a esta edad cuesta el doble recuperarse”, completó el posteo. Paula no dejó en claro si debía guardar reposos por algunos días o suspender su agenda laboral, no obstante, mostró buen ánimo y respondió a las preguntas de sus fans.