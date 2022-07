El triste adiós de Edith Hermida: "En dos horas se nos fue"

Edith Hermida y una trágica noticia. La panelista de Bendita TV abrió su corazón y contó cómo fue uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Edith Hermida fue noticia por una triste noticia que involucra a parte de su círculo familiar. En las últimas horas, la panelista de Bendita abrió su corazón y recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida. "En dos horas se nos fue, como consecuencia de un aneurisma", recordó.

Hermida se refirió de esa forma a la trágica muerte de su papá, en diálogo con La Nación. Él murió en forma repentina y ella así lo detalló: "En dos horas se nos fue, como consecuencia de un aneurisma. Mi papá tenía 72 años cuando falleció y mi mamá ya llegó a los 83. Cuando se quedó sola, me planteé vivir la vida a fondo y, en lo posible, compartir muchos momentos cotidianos y viajes con ella".

"(Pasó) hace quince años, de manera repentina. Ahí entendí que esto se terminaba, que existía un “game over”; tomé conciencia. Antes, vivía la vida sin pensar en la muerte y eso es un error. Me parece que hay que vivir la vida pensando en la muerte, pero sin dramatizar. Mi hermana me pide que me calle, pero yo creo que hay que naturalizarlo", agregó Edith Hermida, explicando cómo vive su camino luego de haber perdido a su papá.

Edith Hermida y su trabajo en los medios: "Le pongo todo"

Con su participación sustancial en Bendita, programa que conduce Beto Casella y del cual ella es la conductora suplente, Edith Hermida narró: “Cuando comencé era muy joven y tenía una fascinación muy grande con los medios. Hoy, a los 52 años, sigue siendo igual. Le pongo todo a cada cosa que hago. Me puede salir bien o mal, pero nadie puede decir que no lo intenté. Hace 16 años que estoy en Bendita y, a pesar de todo lo que puede pasarme en la vida cotidiana, jamás estoy mal haciendo el programa”.

"No soy Natalia Oreiro o Beto Casella, que va a un shopping y no puede caminar porque todo el mundo lo reconoce. Lo mío es diferente, los que me reconocen, lo hacen con buena onda. No me veo una persona famosa, pero sí muy querida", sentenció Edith Hermida, quien además de estar en El Nueve anima la grilla de Radio 10. A su vez, contó con participaciones importantes en otros programas, tales como el noticiero de sábado en Canal 26 y la conducción de otro segmento en la señal que supo ser de Alejandro Romay.