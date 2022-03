El triste adiós de Beto Casella a Gerardo Rozín: "Hasta siempre"

Beto Casella despidió a su amigo, Gerardo Rozín, a través de una triste dedicatoria en sus redes sociales.

Beto Casella fue una de las figuras de la televisión que despidieron a Gerardo Rozín tras su fallecimiento. La noticia impactó a muchos colegas del mundo del espectáculo, especialmente porque nunca antes se había dado a conocer el estado de salud del conductor. En su dedicatoria, Beto la agradeció por todos los años de amistad y de momentos felices juntos.

También otras estrellas, como Ricardo Montaner y sus dos hijos, Mau y Ricky Montaner, expresaron su dolor a través de un sentido posteo en sus redes sociales. Ricardo, al igual que Beto, había mantenido una amistad de muchos años con Rozín y toda la familia Montaner tenía un vínculo muy estrecho con él.

“Amigo querido: todas esas charlas eternas y los divinos tiempos compartidos quedan acá, en el corazón. Gracias por regalarme tu amistad. Hasta siempre”, escribió Beto Casella en su cuenta de Twitter junto con una foto de los dos juntos algunos años atrás. En los comentarios, muchos usuarios de Twitter se sumaron a la despedida y dejaron mensajes de amor para Gerardo.

“QEPD Gerardo. Lo escuché mucho tiempo en radio y se notaba que era un tipo humilde y de buen corazón y que decía lo que pensaba y no la careteaba. Un genio”, comentó un internauta. “Un gran tipo que supo meterse en nuestros hogares como uno más de la familia. Tristeza absoluta. QEPD”, escribió otro usuario.

“Te podía gustar o no la forma de conducir un programa que tenía, pero que era sincero y no la careteaba, de eso no hay dudas. Le dio lugar a muchos músicos de tocar en la televisión grande, cosa que hoy ya no quedan programas así. Se fue un grande de corazón, humilde y buena gente”, comentó otro seguidor de Casella. Así, la plataforma se llenó de mensajes de despedida y cariño hacia Gerardo.

La emotiva carta de Ricardo Montaner tras la muerte de Gerardo Rozín

Ricardo Montaner, quien fue amigo de Gerardo Rozín durante casi 20 años, le dedicó un sentido texto en sus redes sociales. “Me pueden dar el pésame que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo”, comienza el texto.

“Al final tuvo razón, se iba a ir pronto. Tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar. También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza”, sigue. En otro de los párrafos, Montaner recordó la última entrevista que hicieron juntos.

“Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo. Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos, estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como ‘El Tío’ Rozín”, finaliza el texto.